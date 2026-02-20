Física, política y justicia

Las gotas de agua se comportan igual, a la misma temperatura, sea en un lago de América que en uno de Europa. Es pura física. Y de igual forma, los partidos políticos reaccionan de forma semejante ante los escándalos que les afectan.

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, el primer cargo uniformado del país, tendrá que comparecer ante un juzgado, acusado de agresión sexual por una subordinada. A estas alturas no se sabe muy bien si ha dimitido o ha sido cesado, que aunque parezca lo mismo no es igual en cuanto a consecuencias económicas. Y sobre el ministro Marlaska ha caído un saco de excrementos políticos por sus desafortunadas declaraciones elogiosas para el agresor cuando la noticia no se sabía y le renovó en el cargo.

La oposición se ha lanzado a saco contra el ministro y contra el Gobierno. Lo habitual. Y desde el Gobierno le han replicado al PP con el famoso «y tú más». Por los titulares y las tertulias han volado, como puñales, machirulos y víctimas, casos de alcaldes y altos cargos incursos en denuncias de manoseo machista y acoso sexual. Un totum revolutum que podría hacer pensar a cualquiera con dos dedos de frente que en realidad a los partidos les importan menos los casos que su utilización como combustible crítico para perjudicar al adversario.

El asunto del jefe de la Policía, sin embargo, tiene una connotación especial. Porque cuando se es la máxima autoridad encargada de la protección de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, concurre un agravante especial en el hecho de que el pastor haya resultado ser un lobo. Decir que en este tema la oposición está utilizando a la víctima es como el descubrimiento de la pólvora. Todos los partidos intentan lanzar a las víctimas y sus familias contra los que señalan con el dedo como responsables, sea en un atentado terrorista, en un accidente ferroviario o en una inundación. Si el que esté libre de pecado es el único que podría tirar la primera piedra, en este país no hay ningún político con una piedra en la mano.

Pretender ignorar la realidad es, de toda las estupideces, la mayor. Si lo pensáramos mínimamente entenderíamos fácilmente que la primera reacción de cualquier equipo es intentar defender a sus miembros y protegerlos al máximo. Que es humano que el acto reflejo inicial, ante una denuncia contra un compañero, sea de estupor o de incredulidad. Y que eso le ha pasado a la derecha y a la izquierda, al PP, al PSOE, a Podemos a Izquierda Unida y al sunsuncorda.

Lo importante, lo verdaderamente notable, es que los mecanismos jurídicos que hemos dispuesto entre todos no entran en esas consideraciones. Podemos decir, con absoluta certeza, que en este país el que la hace, si se prueba, lo termina pagando. Sea policía o chorizo, sea ministro o vendedor de churros. Al final, con las pruebas sobre la mesa, quien haya cometido una agresión sexual terminará merecidamente emplumado. Y el jefe de Policía Nacional no va a ser una excepción.

En vez de fijarnos en el muy humano y decepcionante cainismo intelectual de los partidos políticos, deberíamos celebrar que vivimos –de momento– bajo el imperio de una Justicia que sí nos protege a todos, todas y todes.