Hay mucha gente que dice que la noche preferida del carnaval es la de ayer; quizás sea porque el Entierro de la Sardina es uno de los eventos más auténticos, a la vez que transgresores. En mi cantina lo noto porque es de las noches que, con diferencia, más trabajo tengo; de negro riguroso me visitó mi amigo Higinio ‘el Sardineta’, al que llamamos así porque, si por él fuera, saldría a la calle desnudo y con una careta.

Venía caliente por la noticia que había leído en el periódico en la que se daba cuenta del incidente que provocaron cuatro impresentables que, la noche del lunes, se dedicaron a rociar con gas pimienta a todo el que les rodeaba. Es inevitable que siempre haya energúmenos que traten de fastidiar a los demás y nuestro carnaval no iba a ser una excepción. Menos mal que hablamos de casos puntuales, porque la realidad es que nuestra fiesta es, teniendo en cuenta que las incidencias son mínimas a razón de las decenas de miles de personas que salen a disfrutar, una fiesta enormemente segura. A esos niñatos que los cojan, que les caiga todo el peso de la ley y que la FUFA les cante un cubanito... algo así como: A esos que echan gas que pica//... en la cara a más de uno...// una pimienta gigante//... les metía yo en el cu....

‘El Sardineta’ sabe que, desde que activan el plan de seguridad, la coordinación entre policías, bomberos, protección civil, hospital de campaña y demás es digna de admiración. Estar bailando y ver desfilar patrullas de policía a mí me transmite seguridad; hasta drones y tecnología de última generación usan para que vivamos un Carnaval tranquilo. Muchas veces se ha hablado de la sonrisa del payaso o de lanzar una botella al aire y a quien le caiga darle una paliza, pero ¿alguien conoce a alguien a quien le haya sucedido? ¿Es familiar de alguno? No sé si será que me ciega el amor por el Carnaval, pero cuando me hablan de estos casos siempre digo que a mí me suenan a leyendas urbanas.