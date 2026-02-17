Esta mañana, recién cerrada mi cantina, a las siete de la mañana, me llegó una notificación al móvil que me sorprendió: como ya me habían dejado entrever, finalmente le han concedido una estrella Michelin a mi cantina, por las garbanzas rellenas de conejo en salmorejo, únicas en el mundo. Al parecer, la voz corrió como la espuma y a la media hora vino a felicitarme mi amigo Falo ‘el Escalera’, al que llamamos así porque, por cualquier bobería, se te sube a la chepa.

En mi conversa con ‘el Escalera’ me comentó que se quedó privado al ver en la Noria cantando a Chaxiraxi en plena calle, en una tarima cercana al local de Sabor Isleño de mi amigo Pedro, quien le comentó que cantarían en la calle más días y más agrupaciones distintas, una iniciativa que presiento que parte de la novel federación de agrupaciones que se han puesto de acuerdo para convertir la calle en un nuevo escenario. Siempre he sido partidario de que los grupos se unan y formen un frente común para plasmar ideas, reivindicar peticiones e, incluso, negociar con Fiestas; qué pena que la federación de murgas no llegó a consolidarse, cosa que espero que sí ocurra con las agrupaciones a las que les auguro un montón de logros si siguen por este camino; basta ver a las rondallas, que siempre han sido un ejemplo de unión, camaradería y buen hacer.

Las actuaciones de grupos en la calle han ido a menos porque el programa oficial no deja mucho hueco disponible en los escenarios oficiales, es por eso que, de un tiempo a esta parte, están surgiendo cada vez más ‘escenarios’ populares como Cortefiel, La Noria o las escaleras de San Francisco, el Guimerá, el García Sanabria o la Plaza Weyler. Es bien sencillo, los grupos demandan más actuaciones y al pueblo le encanta verlos a pie de calle, porque la cercanía hace que disfruten más del trabajo que han preparado. Dos grandes noticias para este carnaval: Mi negocio ya goza de una estrella Michelin y, por fin, podemos disfrutar de las agrupaciones en la calle.