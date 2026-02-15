Manual del carnavalero (3)

¿Se acuerdan de Javi el Rabieta? ¿que vino por mi Cantina a traerme un ejemplar del manual del buen murguero y otro manual del buen jurado? Pues anoche apareció de nuevo y me dejó otro. Vista la aceptación de los anteriores -con más de trescientos millones de ejemplares repartidos por todos los países de habla hispana- Fiestas publicó un tercer volumen con instrucciones a todos los carnavaleros. El Rabieta no me dijo que era una trilogía, por eso no me lo esperaba,

Dice así: Si vas a salir una noche de carnaval, o al de día, no se te ocurra bajar sin disfraz, serás el raro pa’ todo el mundo. Si al llegar a Santa Cruz te empieza a agobiar la gente, da la vuelta y arranca; según camines irá a peor. Si eres de los que te molesta la música alta, ponte unos buenos tapones porque los kioscos la ponen que se oye hasta en Sudáfrica. Cúrrate un disfraz guapo y original, eso de ir al chino y comprártelo hecho es de “bobomielda”. Si piensas consumir en los puestos de carnaval, lleva perras, piensa que para ellos el IPC ha subido un 500%. Si además vas a ir a la feria, llama antes a tu banco y que te amplíen el crédito de la tarjeta. Si la vejiga te pide auxilio, no lo hagas en la calle, eso es de gediondo. Si lo haces en los urinarios químicos respeta el de personas con discapacidad, sus manos son tus piernas. Si no te queda más remedio que hacerlo en la calle, hazlo en una esquina o entre dos coches; hacerlo donde todos te vean además de cochino es de macarra. Si has ligado y los dos se ponen frosiacos, arranca pa´ un hotel o a las Teresitas, hacerlo en un portal es una guarrada. Si has bebido y tienes ganas de vomitar, para de beber y sigue con clipper de fresa.

Le pedí al Rabieta que me trajera seis o siete mil unidades para mi negocio, al que más o al que menos, le vendrá bien un ejemplar del buen carnavalero.