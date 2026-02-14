Erupción Carnavalera

Y estalló el carnaval, la calle se inundó y mi Cantina se convirtió en un centro neurálgico más de la fiesta, como puede ser la Plaza Candelaria, El Príncipe, El Águila y tantos otros puntos donde el desenfreno de Don Carnal ha vuelto a demostrar que la calle es nuestro fuerte.

Como saben, hace unos días se reunió de urgencia el CARNAVOLCÁN; un grupo de técnicos y especialistas encargados de examinar una serie de señales que se estaban dando en nuestra ciudad y que hacía presagiar que, Santa Cruz, pronto entraría en erupción. La reunión se celebró en mi negocio, donde degustaron unas garbanzas y un vinito de Ravelo, cortesía de la casa. Pepe el Petudo, vulcanólogo de prestigio, mostró unos gráficos donde se podía comprobar la detección de pequeños movimientos sísmicos por la Avenida de Anaga, Ramblas de Santa Cruz y San Andrés. Estos movimientos, un poco lejanos, guardaban una clara relación con un sismo detectado el jueves por la noche, cuyo epicentro fue localizado a unos doce metros de profundidad bajo la Plaza España. El petudo insistió en transmitir tranquilidad, porque nuestras islas son de origen volcánico y en cualquier momento podemos tener un evento de gran magnitud; no obstante, también reconoce que los enjambres sísmicos detectados en los últimos días, y en especial el de la tarde del jueves, que duró cincuenta minutos, son para estar alerta.

Y así ocurrió. Sobre las siete de la tarde se produjo una deformación de la superficie a la altura de la Plaza de la Paz que acabó por abrir el terreno y expulsar una considerable cantidad de magma carnavalero, que bajó por Ramón y Cajal así como por el Pilar, hasta desembocar en la plaza de España. A lo largo de la noche, otras bocas fueron abriéndose por Weyler, el Orche, San José, Plaza del Príncipe y Avenida de Anaga, escupiendo ríos de carnaval hasta la madrugada. Los expertos, convocados por el CARNAVOLCÁN, estiman que el magma seguirá subiendo a la superficie hasta el domingo de piñata, día en que los carnavanólogos se reunirán con más información para estudiar esta nueva erupción carnavalera.