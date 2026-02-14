Alcaldes en parrilla de salida

Me gusta decir que, psicológicamente, tenemos alcaldes que se clasifican en cinco categorías: los que siempre quisieron ser alcaldes y quieren seguir; los que nunca quisieron serlo y se ven obligados a seguir; los que teniendo perfil local se ven obligados a ceder su cargo; los que nunca tuvieron que serlo; y, los buenos, los que quieren crecer y tristemente se marchan a liderar otras listas. Ya todos están en esa parrilla de salida, similar al lugar donde se inicia una carrera de Fórmula 1, en la que te sitúa este 2026 al formar parte del último curso preelectoral del mandato.

Aunque estamos en campaña permanente, a partir de enero de 2027 la proximidad a las elecciones autonómicas y municipales prácticamente difuminará nuestra autenticidad; la ciudadanía ya todo lo interpretará desde el interés partidista, necesidad de votantes y campaña en toda regla, camuflada con emociones más artificiales que de conexión real.

Me gusta aconsejar que ya debemos de definir nuestro slogan de campaña, por lo menos con nuestro aro más íntimo. Sí, nuestro slogan, ese interés que viene determinado, porque el diseño de un slogan que nos representa nos obliga a realizar un enfoque real de nuestros objetivos e intereses. Me gusta hacer el símil con la mar; llevas tiempo navegando y, aunque todo pueda ir bien, tienes que dirigirte ya a un punto donde deberás atracar en breve, un lugar en donde pronto debes de reencontrarte con tu ciudadanía. Crees que navegas bien y qué, además, eres un buen capitán, porque has pasado por tormentas, huracanes, lluvias, y días maravillosos… Y, de alguna manera, te aseguro que has podido perder la conexión personal. Sé que da pereza volver y, a la vez, si acortas el tiempo, será todo mucho más sencillo para ti y tu próxima candidatura.

Un slogan te hace reflexionar sobre tus puntos fuertes y sobre tus áreas de mejora. Si llevas tiempo en el cargo o no, funcionarán estrategias diferentes, si tu motivación es alta o no también condiciona… El slogan es la síntesis del análisis de tu Marca y, si ya gobiernas, casi representará hacia dónde quieres llevar tu Marca Ciudad. Proyectarte en el futuro, te hace ganar ese futuro.

Debes de analizar muchos datos, para así llegar a la estrategia adecuada. Y ya empezar a diseñar tu Mapa de Actores y tus grupos de control; esos que sostienen tu campaña permanente. Sabes que me encanta hablar de candidato permanente, más que de cargo público.

Me gusta que tengas presente un detalle; tu partido político quiere alcaldes con marca, y a la vez te marca o imprime indicaciones partidistas, que restan poder a tu marca; si te dejas llevar, pierdes ambas cosas. Así que toca reequilibrar. No te pueden aniquilar y valorar por lo mismo… En la política local tu valor personal es clave. Me encantaría que sintieras que es súper importante el poder de apasionarse; no nos gustan los alcaldes líquidos.

Esa noche pendiente que tienen PP y Vox

Constantemente defiendo que los estrategas, dirigentes, presidentes o partes negociadoras de ambos partidos tienen pendiente coincidir una noche. Y si ya ha ocurrido, pues deberán repetirla, o cambiar a los protagonistas de la cita. Básicamente, para conocerse mejor y definir una forma de tratarse de forma más definitiva, que no deja de ser una forma más estratégica. Por otro lado, sería muy útil pactar unas líneas rojas que permitan una defensa menos opuesta, más cercana. Y tercero, no tener miedo. ¿Para qué no tener miedo? Sencillamente, para poder estar más cerca de una gran parte de la ciudadanía que no lo tiene. El crecimiento en votos de Vox es previsible y, además, recoge a una parte de la sociedad que no tiene ira, como algunos creen, sino que se siente sola. Este detalle es importante para rediseñar estrategias. Y yo me pregunto, ¿para qué tanto miedo hacía los pactos con un sector de votantes de la sociedad, y apenas lo sentimos en el lado opuesto del continuo?, ¿no os parece un poco incoherente? La sociedad querría un pacto de Estado maduro; mientras nuestra madurez no nos lleve a eso, sigue siendo ineficaz atacar a partidos concretos, cuando nuestro país realmente no va de nada de eso. El Partido Popular debe de trazar la relación que quiere mantener con Vox, igual que el Partido Socialista ya ha mostrado la relación que quiere mantener actualmente con otros partidos; y, sobre todo, la que no quiere mantener. Sin complejos, con libertad; seguramente desde esa libertad cómoda recuperaremos a una sociedad más calmada. Porque Vox recoge la soledad de una parte de la sociedad, incluida la que lidera el Partido Socialista y sus apoyos gubernamentales. Seamos prácticos y constantes con nuestra estrategia. Pronto volvemos a votar, y votar es una decisión emocional.