La inutilidad de Vox

Pese a las fantasías más macabras yo no creo que un Vox cogobernando España y varias comunidades autónomas nos lleve a marchar al paso de la oca, suponga la persecución de la homosexualidad o incluya la retirada del pasaporte a las mujeres. Es más, si Vox quiere seguir prosperando y alcanzar el 30% de intención de voto, por ejemplo, deberá desprenderse de kilos de caspa ideológica, como han hecho fuerzas de ultraderecha de Europa, y eso ocurrirá, muy probablemente, bajo otro liderazgo posterior al de Santiago Abascal. No desprecio ni por un momento los tics reaccionarios de Vox y su desprecio por las libertades públicas y la democracia representativa y liberal. Deben ser tomadas muy en serio. Pero el peligro inmediato y más preocupante de Vox no es ese, sino su espíritu doctrinario. Es más nocivo su irrespeto a la gestión pública y las exigencias técnicas que conlleva su rechazo a las comunidades autonómicas. Vox no sabe gestionar. En realidad para los voxistas gestionar es el diablo, y la verdadera pureza intentar impedirlo.

Tal vez abandonaron en 2024 los gobiernos autonómicos, en efecto, como parte de una estrategia: no querían ser asimilados por el sistema. Evitaban transformarse en una fuerza política más con una gestión sometida a escrutinio público que sin duda decepcionaría a una parte de su electorado real, no se diga a su electorado potencial. Pero también les guío el miedo a no estar a la altura. Sería urgente que alguien hiciera una sociología de los dirigentes y los cargos públicos de Vox para trazar su patrón profesional. El mismo Abascal, por ejemplo, dispone de una inverosímil licenciatura en Sociología por la Universidad de Deusto, un centro privado más atento a los ingresos que a las exigencias académicas e intelectuales. El líder de Vox se tomó su tiempo y no terminó sus estudios hasta los 27 años. Más allá de algunas figuras aisladas resulta difícil encontrar grandes profesionales en el universo Vox. Personalidades como Iván Espinosa de los Monteros y Alejo Vidal-Quadras no tardaron demasiado en largarse.

En Vox abundan los abogados no excesivamente prestigiosos, los funcionarios técnicos, los notarios, los empleados de banca, los pequeños empresarios de desigual fortuna. Nada parecido a un gold team como saben reunir pequeños y grandes partidos. Sus cargos son figuras mesocráticas con muy escasa experiencia fuera de España y una formación académica por lo general modesta. Si en verdad van a cogobernar en Extremadura, Aragón y Andalucía sufrirán problemas para hallar y fichar a militantes mínimamente solventes, no se diga si en un par de años deben asumir dos, tres o cuatro ministerios. Otro peligro para Abascal y su camarilla: un gran desembarco en el poder obligará a que Vox se tome en serio su estructura organizativa, sus órganos de dirección y representación y sus reglamentos. Actualmente Vox es un magma que se extiende prósperamente como principal tejido conjuntivo es el liderazgo de Abascal y el anhelo derogatorio de los partidos tradicionales, y no solo los de izquierda. En Canarias, por ejemplo, existen preminencias, pero no liderazgos regionales o insulares, y el orden organizativo en islas y municipios es prácticamente inexistente. Donde existe orden puede crecer la semilla de la disidencia interna o la crítica más o menos abierta a los jefes, vinculada o no al control de las listas electorales.

Vox actuó brevemente en el pasado y lo hará con toda seguridad en el futuro como un cuerpo extraño en la dirección política del país. No solo por su obsesión por incluir a martillazos su agenda ideológica, sino por su relativa indiferencia hacia la gestión y la creencia en soluciones mágicas. Su ineficacia significa el peor obstruccionismo. Padecer a estos individuos, que se solazan en su propia inutilidad e ignorancia, incrustados en los gobiernos en coyunturas críticas como las que se avecinan, torpedeando a comunidades a las que les gustaría reducir a cenizas, se me antoja un escenario de pesadilla, sean (de verdad) un poco más o un poco menos fachas, un poco más o un poco menos rojigualdos.