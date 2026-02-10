Una técnica eficiente para sobrevivir en una balsa a la deriva rodeada de tiburones es ir lanzando gente por la borda, para que los escualos se vayan alimentando. Es la que ha elegido ese superviviente nato llamado Pedro Sánchez, que parece dispuesto a arrasar con su partido siempre y cuando pueda estirar su presidencia hasta el infinito y más allá.

El problema de las estrepitosas derrotas que se van encadenando en las autonomías no son los candidatos socialistas. Ni siquiera «la marca» PSOE. Es la marca del Sanchismo. A Gallardo lo pulverizaron en Extremadura porque era el candidato impuesto por Moncloa. Y lo mismo ha pasado en Aragón, con una candidata, Pilar Alegría, de la que solo nos enteramos que era ministra de Educación cuando se publicó su cese en el Boletín Oficial del Estado. Es lo que le espera al partido en Castilla-León en marzo y en Andalucía, en junio. Lo que Susana Díaz llamó, muy en plan andaluz, una muerte a pellizcos.

La medida del desastre mental en que está sumida Moncloa se percibe en las peregrinas explicaciones que se están dando a las sucesivas derrotas. El argumentario, que los ministros repiten sin un ápice de vergüenza, es que la ultraderecha de Vox está creciendo por culpa del PP. Que es como si un médico le asegurara a un paciente oncológico que es él quien tiene la culpa del cáncer que lo está matando. Sánchez ha repetido hasta la náusea que el PP y Vox son lo mismo. Y que frente a la derecha y la ultraderecha, sólo está él mismo, como barrera infranqueable. Pensaba que al subir Vox debilitaría al PP. Pero las cosas no están saliendo exactamente como tenía previsto. Hay daños en el partido de Feijóo, pero no tantos como en Moncloa habían previsto. Y lo que es peor, aunque hay gente de izquierdas que sigue votando a los socialistas con una pinza en la nariz, la izquierda radical no crece, no es un voto refugio del desencanto. A la izquierda de Sánchez solo queda el desierto.

Hay analistas que afirman, con cierto sentido, que Vox es un fosfeno político. Que en cuanto gobierne demostrará que padece los mismos males que el resto de los partidos tradicionales. Pero Santiago Abascal parece tenerlo muy claro. A sus candidatos locales no los conocen ni en su casa a la hora de comer. Lo que importa es la marca. Y lo que quiere imponer, para acceder a gobernar, es su programa: mantener la descentralización administrativa, pero darle más poder al Estado central; acabar con los privilegios fiscales de algunas comunidades; tras una consulta al pueblo –referéndum– derogar la Ley de Violencia de Género que consagra la asimetría penal entre hombres y mujeres; liquidar los chiringuitos de organizaciones feministas y ecologistas y liquidar el Ministerio de Igualdad… En fin. Lo de la motosierra, pero en plan cuchillo jamonero.

Es a ese programa a lo que están votando cada vez más y más ciudadanos. En Aragón Vox ha duplicado su resultado de las pasadas elecciones. Y las encuestas no hacen más que anunciar un tsunami verde. Estamos en el preludio de un pendulazo provocado por los excesos de quienes creen que son las normas las que cambian las sociedades y no al revés. Esa es la ola que se llevará por delante a Sánchez. Y tal vez a Feijóo.