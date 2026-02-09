Útil a los demás

Vivimos en una época contradictora, donde al mismo tiempo que disponemos de avances tecnológicos con capacidad productiva superlativa, asistimos a un empobrecimiento silencioso de la prestación de utilidades a los demás. Una especie de deshumanización y una sobrevaloración de lo estrictamente digital. En el primer cuarto del presente siglo, la atención al otro, ya sea desde una profesión vinculada directamente al cliente, al acompañamiento individual o social, así como al cuidado y a la hospitalidad tiende a ser percibida como una actividad servil, inferior, indigna de aspiraciones personales. Se ha perdido la nobleza de cuidar a quien lo requiere. Servir, en el sentido de valer, se confunde con someterse. Cuidar se asocia a perder estatus. Acompañar se interpreta como una falta de ambición. Esta mirada revela una profunda crisis cultural en el mundo denominado occidental.

Una mala interpretación del discurso meritocrático, por las razones que sean, instaló la idea de que el éxito personal consiste en mandar no en servir. Así, se ha ido desprestigiando la noble tarea de atender, escuchar, comprender y resolver necesidades ajenas. Olvidamos que toda sociedad sana se construye sobre la interdependencia inexcusable, no sobre la autosuficiencia ficticia, porque es un conjunto, no una individualidad desértica. En este contexto, resulta revelador observar el mercado actual, los productos han dejado de ser un factor competitivo real. La globalización ha homogeneizado la oferta. El producto, por sí solo, ya no seduce ni fideliza. Se ha convertido en una cosa o especie homogénea vendida a granel. Aunque también puede tener la significación, más perecedera, de una acción y efecto de tratar algo o a alguien como una simple mercancía dándole un valor puramente monetario.

Ante esta realidad lo único verdaderamente competitivo que les queda a las empresas son las personas. Su capacidad para generar experiencias, para crear vínculos, para transmitir confianza y cercanía. El servicio humano debería ser el gran diferencial. Sin embargo, ocurre lo contrario, se invierte más en tecnología que en formación emocional, más en automatización que en cultura organizacional. El cliente es empujado a interactuar con máquinas, artilugios infinitos y sistemas de autoservicio. Se glorifica la ausencia de contacto humano como si fuera un signo de modernidad. La aparición de la inteligencia artificial acelera este proceso, dispuestos a sustituir personas por algoritmos, incluso en ámbitos donde el trato humano debería ser insustituible.

Los jóvenes, educados en la inmediatez digital, se sienten cómodos con el autoservicio. Prefieren una aplicación a una conversación, un formulario a una explicación, una pantalla a una mirada. Se ha renunciado a la excelencia relacional. Así, la atención humana empieza a convertirse en un lujo al alcance de una minoría que pueda pagarlo. Un bien escaso. Establecimientos con mayordomos privados, clínicas con trato personalizado, asesores exclusivos. El contacto humano de calidad se transforma en un producto premium. Para el resto de la población, el servicio se robotiza mediante androides futuristas, además de robots funcionales para casi todo.

Reivindicar el servicio es, en el fondo, reivindicar la dignidad humana. Servir no es rebajarse, es elevar al otro y principalmente enorgullecerse de ser útil. No es sometimiento sino una elección consecuente. No es debilidad, es fortaleza moral. En un mundo obsesionado con resultados tangibles, apostar por el trato amable es un acto revolucionario. Significa recordar que la economía existe para las personas, no al revés. Y que ninguna inteligencia artificial, por avanzada que sea, podrá sustituir el poder transformador de un encuentro auténticamente humano. Si todo lo dicho lo aplicamos a la Administración Pública, entendemos claramente que sea inservible, poco operativa, con escasa diligencia y menos eficiencia.