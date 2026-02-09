Idioteces cipayas

Los socialistas presentarán en el pleno del Parlamento de Canarias que comienza mañana un decreto ley –es imprescindible agarrarse a algo al pronunciarlo – sobre la puesta en marcha de un plan extraordinario para la transformación socioeconómica de Canarias a lo que se añaden, porque ese primer objetivo es claramente insuficiente, supuestas medidas para aligerar las listas sanitarias y una asunción de responsabilidades por el Gobierno autónomo sobre su papel --quién redactará esta miseria basurienta – en la derivación de menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas. Es uno de los textos políticos más ridículos y vergonzosos que uno ha tenido que leer en el último cuarto de siglo y está empapado en un servilismo repugnante hacia el Gobierno central y la dirección del PSOE.

En primer lugar esta necedad es una respuesta partidista al llamado decreto Canarias, que el Gobierno autónomo pretender trasladar como propuesta al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, después de negociarlo y/o consultarlo con instituciones y administraciones públicas, agentes empresariales y sindicales y universidades. Una negociación de la que se descolgó el PSOE casi de inmediato porque no le gustaba la redacción inicialmente propuesta por el Gobierno. El portavoz del grupo parlamentario socialista, Sebastián Franquis, ni siquiera asistió a la primera reunión sobre la materia convocada por Fernando Clavijo. Simple y llanamente, los socialistas canarios no están dispuestos a contribuir a un triunfo de Clavijo y su equipo – es decir, de CC y PP – aunque el precio consista en que Canarias se quede si un conjunto de disposiciones, políticas, transferencias e inversiones imprescindibles para mantener el crecimiento económico y la cohesión social de las islas en los próximos meses y años. Como el decreto previsto recoge, sustancialmente, el núcleo de la agenda canaria consensuada entre Canarias y Madrid, Franquis et alii no pretenden otra cosa que boicotearla arteramente. Para opacar esta estrategia –cerrar acuerdos en Madrid y reventarlos en Canarias – unos días después asomó la tonsura Ángel Víctor Torres para asegurar a Clavijo que le tendía la mano para llegar un acuerdo sobre el texto, no se sabe si como ministro sanchista o como secretario general del PSOE canario, porque la ambigüedad es una de las características básicas de la palabrería farandulera del personaje.

Y hete aquí que Franquis presenta, para que la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno lo vote negativamente y se tape así el rechazo socialista al decreto Canarias, un decreto atontorronado cuya máxima apuesta es diseñar un plan para transformar económica y socialmente canarias de manera urgente, porque sus señorías querrán terminar pronto la metamorfosis del archipiélago y no perderse el comienzo de La Revuelta y el primer chiste de Broncano. Incluso en el grupo parlamentario del PSOE cuentan con gente con formación económica capaz de explicar a Sebastián Franquis y hasta a Nira Fierro que ninguna economía contemporánea se transforma aplicando un plan entre lo quinquenal y lo Disney. No existen planes extraordinarios ni ordinarios para transformar la estructura económica y social de una comunidad, una región o un país, como no existen billetes de lotería previamente premiados ni píldoras para ganar veinte centímetros de altura. Presentar una propuesta tan bizarra como esa, en realidad, es un suerte de impugnación de cualquier política económica y apenas esconde una porfiada desconfianza sobre la sociedad civil. Como humo de tramoya para esconder la escandalosa gestión en la distribución en la Península de los menores migrantes no acompañados el texto socialista insinúa más o menos claramente que la culpa, hay que reconocerlo, compañeros, aunque nos duela, es de Fernando Clavijo, porque si no hubiera hecho nada, no habría necesidad de debatir, aprobar o ejecutar ninguna cosa. Si el PSOE supone que estas estupideces cipayas le servirán para sostener sus expectativas electorales se equivoca mucho más ridícula que dramáticamente.