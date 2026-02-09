Contradicciones políticas

Aquí, en Canarias, gobierna Fernando Clavijo (también presidente de CC) junto con el vicepresidente Manuel Domínguez, del PP. Hacen un tándem tan bien llevado que se diría que son uña y carne.

Ahora bien, si miramos esa relación (CC-PP) en otro nivel, digamos en el Congreso de los Diputados, la cosa no se presenta tan bien lubricada.

Pedro Sánchez, en afán recoge-votos sin mesura, quiere ahora regularizar a más de 500.000 migrantes por la vía de urgencia. Según estimaciones, en Canarias se verían beneficiadas unas 30.000 personas. La diputada canaria en el Congreso por CC, Cristina Valido, votó a favor de esta propuesta sin pestañear, en total sintonía con el PSOE y Podemos, y en comunión con la Conferencia Episcopal, cuyo portavoz, monseñor Luis Argüello, se alineó compartiendo argumentario.

Las razones para la regularización son: que se trata de personas que ya se encuentran en nuestro territorio y que son personas vulnerables, siendo de total justicia que se legalice su situación para que opten a un empleo que las dignifique. Además, con dicho empleo, contribuirán con sus impuestos y cotizaciones al bienestar de todos.

Otros partidos, como el PP y Vox, se oponen a esa regularización exprés sin control real de nacionalidades y antecedentes. Piensan que la sanidad pública sufrirá una tensión aún mayor de la que ya soporta. La vivienda, buscada por los propios españoles, casi no se encuentra. Y cuando hay algún espacio techado en el que resguardarse, presenta condiciones insalubres. Opinan también que se trata de otra cortina de humo (de las muchas que van ya), para desviar la atención; ahora, sobre el desastre de los trenes y el último accidente grave acaecido; el de Adamuz, con 46 muertos y más heridos.

Esa opinión del PP a nivel nacional cambia en nivel autonómico. Aquí, Clavijo está asfixiado por tanto cayuco y patera que llega. Las arriadas, en nuestro caso, no son por agua, sino humanas. Los menores indocumentados han sido tantos que el bueno de Fernando ha pedido ayuda al mismísimo Tribunal Supremo, con el objetivo de que, bajo el principio de solidaridad, los recién llegados se repartan por todo el Estado. Así, con los tribunales de su lado, el canario Clavijo grita: ¡Que se los lleven! ¡No hay más sitio ni dinero en Canarias para mantenerlos ni un solo día más!

Nosotros, los canarios, moramos como podemos. Algunos lo hacen en caravanas. Otros, son ‘okupas’. Ahora bien, las pateras que consiguen arribar a nuestras costas, jugándose la vida los que van dentro, comunican tan pronto pueden a sus compatriotas el siguiente mensaje: «Si llegas a Canarias, tendrás Europa a tus pies». Mientras tanto, nuestra sanidad y educación se resienten. Una prueba médica, un año. Cuando llega el momento de hacértela, o estás curado o ya vives en otro planeta. Contradicciones: más de nuestros políticos que políticas.