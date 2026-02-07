Cipriano Marín Cabrera

«Ahora que se quién soy, sólo me quedan los sueños que decido tener» (Pessoa-1930). Vivió Cipriano la Barcelona de los años 70, contestataria y alternativa, finales del franquismo. Los canarios, para no alejarnos del mar, íbamos a Barcelona, de manera que la isla es una clave para abordar nuestra identidad, el territorio como experiencia y sentimiento, el mar como horizonte de nuestros deseos. En la Barcelona predemocrática encontró su futuro, con 22 años cofundó Ajoblanco (1974), luego Alfalfa (1977) y fue director y fundador de la editorial Ecotopías. Imaginar el futuro para cambiar el presente. Etapa clave para entender el desarrollo de su asombrosa trayectoria profesional y humana.

Algunas claves que lo definen, «actuar con estrategias ciertas», esto es concretar cada acción en términos de sostenibilidad, bienestar local, innovación, creatividad, de la mano de sus propios protagonistas y en segundo lugar, haber cambiado a nivel global la «categoría de las Islas», como territorio propio y singular. Que no sólo aplicó a las islas del planeta, sino a espacios rurales y patrimoniales singulares, en cuya situación de aislamiento comparten estrategias y programas de acción. No creía en el mal europeo, que acaba su discurso de desarrollo sostenible, en la multiplicación de marcos normativos, carentes de estrategias ciertas y de actores reales, sin programas de acción económicos. Anticipado a los tiempos y en cada evolución un paso más, la ecología, el medioambiente, el desarrollo sostenible, las energías renovables, el turismo inteligente, la defensa patrimonial. Un experto en la esencia de las cosas, situando valores y actualidad. Como recuerdan quienes le conocieron, múltiples funcionarios del mundo que ganó en complicidad, esencial para gestionar con éxito.

En el periodo 1990-2005 fue durante 10 años secretario general del Consejo Internacional de Islas de la Unesco (Insula) y coeditor del International Journal of Islands Affairs, donde conoció en directo las islas del mundo. Aquí estuvo en la primera Conferencia Mundial del Turismo Sostenible de la Unesco, ONU y OMT. Coordinador de la Agenda Insular Europea, en cuya fundación participaron 200 islas de Europa. En el Consejo Solar de las Islas, formuló por primera vez la idea de islas 100% renovables, reiterado en la COP 21 de París. Con las Salinas coordinó el proyecto internacional ‘Naturaleza y Obra Humana, humedales artificiales y zonas costeras amenazadas en el Mediterráneo’ (Unesco, DGXI Comisión UE). Consultor en el Programa MAB y división de ciencias de la Unesco y diversas iniciativas del Centro de Patrimonio Mundial.

Ha coordinado o promovido la declaración de seis Reservas de la Biosfera: Menorca, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, el Hierro y Costa Amalfitana. Coordinador para el Patrimonio Mundial de la Unesco del Paisaje Cultural de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria, la Menorca Talayótica y los Paisajes de Olivos de Andalucía. Informes de observador- coordinador de programas de Unesco Sites. Miembro del Comité Científico de Doñana. Consultor de la Comisión Europea y de la OMT, en desarrollo sostenible de Islas. Con el IAC redactó en 2007 la ‘Declaración sobre la defensa del Cielo Nocturno y Derecho a la Luz de las Estrellas’.

Innumerables actividades de las que cito alguna cercana. El ‘Ecoplán de la Isla de la Gomera’ (1987), el ‘Programa Tenerife Rural’ (1997), el ‘Programa Tenerife y el Mar’ (1998), el ‘Informe Rincón de la Orotava’ (2016). Intervenciones en Salamanca, China, Maspalomas, Creta, India, Santa Lucía, Barcelona, Adeje, Andorra, Cataluña, Fuerteventura, El Hierro. Miembro de varias Reservas de la Biosfera, Sitios del Patrimonio Mundial y fundaciones asociadas al desarrollo sostenible y defensa del patrimonio. Publicado más de 60 libros como autor, coautor y/o editor, e innumerables revistas y artículos.

Acabo con su último libro en colaboración con Alberto Luengo, El Jardín de la Sal, publicado en 1994 y ampliado en 2024, que dio pie al Programa de Recuperación de las Salinas Canarias. Caso singular Las Salinas de Fuencaliente en La Palma, donde su uso complementario de Centro de Visitantes, factura y emplea 10 veces más que las salinas. En el prólogo del libro, César Manrique Cabrera (Arrecife 1919-1992), el inventor de Lanzarote, con quien comparte el gusto por el detalle y ambos profetas en su tierra. Un tatarabuelo de Cipriano Marín Cabrera (La Laguna, 1952-2026), César Cabrera Carrillo (1822-1912), es bisabuelo de César. Cipriano y César, ambos con 73 años, han viajado al ‘Jardín de la Sal’, donde comparten sus islas eternas.