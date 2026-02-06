Suprema de verdad

En mi opinión, Un completo desconocido (A Complete Unknown) –la biografía sobre Bob Dylan dirigida por James Mangold y protagonizada por Timothée Chalamet– fue la mejor cinta de 2025. El hecho de que este joven intérprete repita de nuevo con otro destacado largometraje en 2026 comienza, pues, a no resultar casual. Marty Supreme se estrenó en las salas españolas de proyección la pasada semana, con la carta de presentación de optar a nueve Premios Oscar (incluyendo película, dirección, actor y guion original) y a once BAFTA, habiendo ganado ya el Globo de Oro a Mejor actor en una comedia y estando considerada, tanto por el American Film Institute como por la National Board of Review, una de las diez mejores del año. Suelo afirmar a menudo que la acumulación de nominaciones y reconocimientos no significa demasiado pero, en esta ocasión, coincido con el sentir general de los críticos cinematográficos. Se trata de un muy buen filme que, por ahora (a falta de visionar la brasileña Agente secreto y la francesa Un simple accidente), se sitúa en el podio de la reciente producción de la industria del Séptimo Arte.

A mi juicio merece numerosos elogios, desde divertida a entretenida, con un ritmo notable, una relevante realización y una brillante interpretación coral. Además, pese a sus casi dos horas y media de duración, no transmite la necesidad de meter tijera en el metraje. Muestra su complejidad al combinar una vertiente dramática con otra más desenfadada y el contenido increíble de algunas partes del relato se mitiga al saber que se basa en una historia real, demostrando así que la realidad supera ampliamente a la mayoría de las ficciones.

Marty Reisman, carismático buscavidas de Nueva York, descubrió su don para el ping pong en los clubes clandestinos de Manhattan, donde jugaba por dinero. Su estilo llamativo y su audacia ofensiva le llevaron a lo más alto del tenis de mesa ganando 22 títulos importantes, entre ellos dos campeonatos nacionales. Se convirtió a los 67 años en el campeón más veterano de un torneo estadounidense de deportes de raqueta. Su vida, entre apuestas y desafíos constantes, es la de un rebelde (con o sin causa) que hizo historia.

Josh Safdie, realizador de Diamantes en bruto –que le reportó cierta repercusión en 2019– firma con Marty Supreme su mejor trabajo hasta la fecha. Funciona como testimonio deportivo, como comedia y, parcialmente, como drama. Con un presupuesto cercano a los 70 millones de dólares (elevado, para su productora A24) ha superado los cien de recaudación antes de que se den a conocer los apoyos de los miembros de la Academia de Hollywood.

Una de las categorías en las que competirá en la próxima ceremonia de entrega será la reciente de Mejor casting, habida cuenta de que sus actuaciones sobresalen de manera indudable. A la cabeza de ellas se halla la de Timothée Chalamet, quien de momento se ha alzado con el Globo de Oro y opta seriamente a la estatuilla dorada. Pese a su juventud, puede presumir de contar en su currículum con títulos como Interstellar, Lady Bird, A Complete Unknown, Call Me by Your Name, las dos entregas de Dune y la presente Marty Supreme. Su categoría artística se supera con el paso del tiempo. Cabe esperar que siga orientando adecuadamente su carrera profesional, ya que puede convertirse en uno de los grandes.

Le acompañan Gwyneth Paltrow (Oscar por Shakespeare enamorado e integrante de los elencos de Seven, El talento de Mr. Ripley o Two Lovers), Odessa A’zion (Good Girl Jane, Cincuenta tartas para Jane) y Larry Ratso Sloman (Diamantes en bruto).