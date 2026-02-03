Que viene el lobo

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, interviene durante el acto ‘Regularización son derechos’, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

La maquinaria intelectual de la izquierda europea está gritando alarmada. Afirman que la ultraderecha antidemocrática está creciendo y eso constituye un peligro para la libertad. Hasta Irene Montero ha declamado, airada, que hay que cambiar a los fachas españoles por honrados inmigrantes.

Este disparate nos debería llevar a alguna reflexión. ¿Por qué cuando la izquierda radical ha crecido, en otros momentos históricos, no hemos escuchado las mismas alarmas? La respuesta de manual es que «no son lo mismo». Que los partidos de la extrema derecha niegan la democracia, mientras que los de la izquierda no.

No es verdad. Los dos extremos quieren imponer regulaciones que son incompatibles con la libertad. España, Argentina o Chile fueron ejemplos de dictaduras de derechas. Pero no olvidemos que a mediados del siglo pasado existían más de veinte regímenes comunistas en el mundo. En ninguno se había conquistado el poder democráticamente. Y en ninguno había libertad. En la actualidad, horrorizados por la deriva autoritaria de Estados Unidos, no es posible encontrarla tampoco en China, en Cuba, en Corea del Norte o Vietnam.

La ultraderecha europea plantea riesgos para la democracia y las libertades individuales. Es cierto. Hay temas sensibles como el derecho al aborto o la descentralización política que están puestos en el punto de mira de sus programas electorales. Pero no es menos real que sus antagonistas extremos, en la izquierda, pretenden liquidar el derecho de propiedad o la abolición de los mercados libres.

La cuestión, además, es que el jardinero se queja de sus propias flores. Si en Europa está creciendo el voto a los partidos de la ultraderecha se debe al fracaso de los liberales y los socialdemócratas, que se han dejado cooptar por el relato del neocomunismo. Hace ya muchos años que se abandonaron las políticas moderadas y de consenso. Los gobernantes europeos han legislado para combatir el cambio climático a costa del bolsillo de los productores y los consumidores. Han actuado en favor de la igualdad de derechos entre sexos, pero a costa de generar normas que lesionan la igualdad. Han sido incapaces de regular y controlar el imparable fenómeno de la migración, que deja de ser sano cuando deja de ser regular. En general han fracasado en gestionar el Estado del Bienestar que heredaron.

¿Por qué hay cada vez más votantes que eligen opciones populistas y radicales? Parece claro que quieren castigar a los partidos tradicionales, que no les representan. Seguir gritando que viene el lobo y que sus dientes crecen en las encuestas es incompatible con seguir alimentándolo todos los meses con carne fresca. No se puede decir que la democracia está en peligro cuando se afirma que quien la está poniendo en riesgo es el propio electorado. Hay algo que falla en ese enunciado tan poco democrático.

Hay una ola contrarreformista en una importante masa de votantes, que quieren cambiar en las urnas ese tsunami del que todos, todas y todes somos corresponsables. Las sociedades necesitan tiempo para digerir los cambios. Pero hay una generación de líderes infantilizados que intentan imponerlo todo. Y cuanto antes. Son los que gritan ahora por la leche derramada.