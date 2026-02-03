Jedet, no vino a luchar contra los ‘elementos’

La importancia de las comillas. Derrotada la Armada Invencible por la flota inglesa en mitad de fuertes tormentas y temporales, Felipe II se lamentó después con aquello de que no envió a sus barcos a luchar contra los elementos. Carmen Jedet Izquierdo Sánchez tiene 33 años y lleva desde los 12 luchando contra los ’elementos’ (con comillas), en el colegio, en el instituto, en audiciones, incluso en fiestas celebradas con posterioridad a una entrega de premios. La lucha de Jedet contra los ’elementos’ se ha cobrado por fin una victoria (amarga por sus consecuencias emocionales): la condena por agresión sexual del productor de cine Javier Pérez Santana, de 59 años, que en la madrugada del 29 de enero de 2023, durante la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz en Zaragoza, se dirigió a la actriz hasta en cuatro ocasiones para tocarle el culo sin su consentimiento, amenazarla con dejar a la intérprete fuera de la industria, agarrarla de los pechos y, por último, desatar contra Jedet una tormenta de insultos tan violenta como el temporal que arremolinó a la Armada española en aguas de Irlanda y Escocia: "Travelo de mierda, travesti envidiosa, puta". A los 12 años, Jedet decidió llamarse Jedet. Imaginen la de ‘elementos’ contra los que habrá luchado los 21 años siguientes.

Al mercado laboral no le basta con ponérselo difícil a las personas trans. Son habituales las miradas incómodas, los codazos, las burlas, los insultos, las vejaciones. Travelo de mierda, travesti envidiosa, puta. Las agresiones también forman parte del menú elegido por hombres poderosos, a menudo pollaviejas de mirada vidriosa, cubata en la mano, boca pastosa, la mano larga, la lengua suelta e impermeables a un no. El clásico ‘elemento’. Hoy parece una premonición que una de las primeras producciones de Javier Pérez Santana se titulara Marranadas. Aquella noche eligió la acepción mala del término.

Activista LGTBI, la actriz, escritora y cantante comenzó a ser conocida como King Jedet en redes sociales. Era 2016. Ese año comenzó su transición como mujer transgénero. Luego llegó la música y sus papeles en Looser y Paquita Salas, con dirección de Los Javis, que la eligieron en 2020 para interpretar a una joven Cristina Ortiz en Veneno, otra mujer que tuvo que bregar contra los ’elementos’ hasta el final de su vida. A Jedet le dieron el Ondas. La hemos visto en Cardo, Mujeres asesinas y Géminis. Ha grabado tres discos y publicado dos libros, Mi último regalo: diario de un corazón abierto en canal y Efecto Mariposa, en el que, entre otras cuestiones, habla de la sexualización de las mujeres trans.

En esa madrugada de enero de 2023, poco pareció interesarle el currículum al productor condenado, que tras ser recriminado por Jedet por tocarle el culo, la amenazó ante testigos: "Eres muy mala y no te vamos a querer nada, nosotros que queríamos que formaras parte de nuestra familia, ahora te vamos a dejar fuera". Y luego el corolario: "Travelo de mierda, travesti envidiosa, puta".

La agresión ha costado al productor 1.918,59 euros de indemnización. El condenado no ha vuelto a producir una película. De cancelador ("Ahora te vamos a dejar fuera") ha pasado a cancelado. Para quienes opinen que es un precio demasiado alto, pensemos en Jedet y en personas como Jedet, a quienes una parte importante de la sociedad lleva años tratando de cancelar. En el caso de que las inclinaciones profesionales deriven hacia la interpretación, los papeles reservados a personas trans reúnen casi siempre el patrón de la prostituta, la drogadicta, la vedette. Ni policías ni abogadas ni ejecutivas. Menos es nada. "Queda mucho camino por recorrer. Incluso yo misma ahora mismo estoy aceptando proyectos en que al final son más de lo mismo pero me resultan interesantes en otros aspectos, me suman, pero no voy a parar hasta lograr un papel en que me pongan como la más fea de las feas o tenga que engordar 20 kilos pero que sea un reto actoral y no quede en un segundo plano. Estoy segura de que eso va a llegar", declaraba Jedet en febrero de 2022.

Zaragoza, enero de 2023. Aquel incidente (menudo eufemismo) le ha costado a la actriz tres años de «impacto real en salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes (…) Denunciar también tiene un precio». En su caso, tres años perdidos y un proceso largo, complejo y "revivir una y otra vez lo sucedido". Para una víctima de agresión sexual, eso es otra forma de cancelación que jamás fue buscada.