Me di cuenta que era de día, cuando vi aparecer al Corbata con unos churros y me dijo: ¿Desayunamos maestro? Siempre me llama así aunque sabe que no estudié magisterio. Las ocho de la mañana y aún había conversas en mi Cantina acerca de la final de murgas de anoche, del fallo del jurado, del nivel de la final y de todo lo que vimos en el recinto. Total que, me senté con él a comerme un par de churros y un cafileche, que me supo a gloria porque llevaba sin comer desde que empezó a cantar la FUFA y el jilorio me tenía hablando solo.

Comenté con el Corbata, la iniciativa que han acordado desde la Federación de Agrupaciones Musicales y que resulta en premiar a los asistentes a su concurso de esta noche con un sorteo de mil euros, que ganará uno de los espectadores que se hayan quedado hasta el final a disfrutar de unos grupos musicales que llevan ya muchos años demandando iniciativas encaminadas a que su concurso goce del mismo aforo que murgas, galas, o grupos coreográficos. Una idea para aplaudir con entusiasmo por dos motivos: incentivará al público a que vaya a verles y además no se conforman con pedir a Fiestas que promocione su concurso sino que, predican con el ejemplo, al ser ellos mismos los que ponen sobre la mesa la primera de las ideas. Cabe recordar que este año, aunque se celebre en domingo, mañana es festivo y la gran mayoría de público asistente no se tendrá que preocupar por ir a trabajar temprano, eso... y que además la entrada al recinto es gratuita.

Creo que ahora le toca a Fiestas mover ficha y poner su granito de arena. En una de mis conversas con el concejal, me ha confirmado que lo tiene como una de sus asignaturas pendientes y que no para de dar vueltas a la cabeza intentando conseguir alguna chispa que haga que el concurso de hoy tenga el apoyo que merece porque las agrupaciones trabajan tanto como los demás y porque en nuestro Carnaval, no todo son murgas.