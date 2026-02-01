La relatividad del espacio-tiempo

El universo político, como el físico, está plagado de paradojas. El espacio y el tiempo, por ejemplo, es relativo. No discurre igual en una nave que viaja a la velocidad de la luz hacia la galaxia de Andrómeda que en la Tierra. Y tampoco para un socialista que vive en Cataluña en relación a uno que viva en Canarias.

Para un socialista catalán, por ejemplo, hace años que era el tiempo de presentar un Estatuto de Autonomía que le otorgara a esa comunidad una mayor independencia. Ahora creen que es el tiempo de exigir un cupo fiscal que permita la soberanía en la gestión de la recaudación de impuestos o la gestión autónoma de los aeropuertos. Y todo eso, además, no lo negocian los socialistas catalanes, que gobiernan, sino los partidos nacionalistas, Esquerra y Junts, que son el ariete con el que golpean en Madrid. Para un socialista canario, sin embargo, las propuestas que presentan los nacionalistas de las Islas no son más que un artificio electoral y la Agenda Canaria es solamente un constructo político con el que Coalición quiere ganar las elecciones.

Fernando Clavijo ha puesto en marcha un paquete de medidas para abrir un diálogo bilateral con Madrid. Incluye acciones que pretende convertir en un Decreto Canarias. Medidas que atan financiación estatal a la compensación de los sobrecostos canarios (sanitarios, educativos o de servicios sociales), la mejora de las pensiones no contributivas o, entre otras, la deducción en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) para los habitantes de La Palma, La Gomera y El Hierro; que es en la práctica una subida salarial del 60% para los palmeros, herreños y gomeros.

Para los socialistas canarios, sin embargo, la Agenda Canaria es una gigantesca trampa. Porque si Clavijo la consigue, a cambio de solitario voto de CC en Madrid, será una noticia bomba. Oxígeno electoral para el actual presidente y una pésima noticia para la oposición. O sea, para ellos. Por eso no están dispuestos a apoyarlo de ninguna de las maneras.

Lo que pasa es que es el momento histórico para hacerlo. La ventana de oportunidad que abre Cataluña es irrepetible. O te alineas con el centralismo, que se niega a una mayor federalización de las autonomías, o apoyas el autogobierno. O te sitúas a la derecha antinacionalista, como hace el socialismo canario por pura necesidad electoral, o te colocas con el nacionalismo, como hace el socialismo de Moncloa, por pura supervivencia. Dos distintos estados de la misma materia política en el mismo universo. Ya les dije, paradojas.

La condonación de la deuda, la cesión de competencias plenas en materia de políticas migratorias o el pacto fiscal para que Cataluña tenga el mismo modelo de soberanía fiscal que tiene el País Vasco, son señales de una imparable federalización extraconstitucional. Y para quien tenga dudas, la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica es la cachetada definitiva para que se despierten. Un sistema que debilita los recursos de un Estado endeudado hasta las trancas en favor de un reparto donde los territorios que más recaudan reciben más, bajo ese fastuoso principio de ordinalidad que viene a sustituir al de solidaridad.

Si aún existiese en el socialismo canario alguna mente lúcida, como la de Carballo Cotanda, hoy le estaría diciendo a Clavijo que el único error del Decreto Canarias es que profundiza en la dependencia. Que no debemos pedir más ayudas, sino más independencia fiscal y económica. Que a la larga nadie va a sufragar nuestras discapacidades geográficas, sino que tendremos que ser nosotros, eso que llamamos pueblo canario —los que vivimos aquí— los que seamos capaces de obtener la riqueza necesaria para nuestro desarrollo. Porque eso significa autonomía: autogobierno, independencia y libertad. Asumir la responsabilidad de tu futuro.

Pero ya no hay lucidez en el socialismo canario. Ni siquiera identidad. Es solo un reflejo especular de la partitocracia que maneja Madrid, la capital de los grandes titiriteros. Aunque lo nuestro siempre hayan sido siempre los gorgoritos.