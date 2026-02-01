Canarias y la industria de defensa

Defensa condecora a la Brigada Canarias XVI / Quique Curbelo / EFE

Durante años, Canarias ha sido observada como frontera. Hoy, en un mundo que vuelve a hablar de seguridad, soberanía y autonomía estratégica, esa frontera se ha convertido en posición.

Europa ha tomado una decisión silenciosa pero firme: la defensa ya no es un gasto incómodo, es infraestructura económica. Producción, tecnología, empleo cualificado, industria. Y cuando Europa decide invertir, no lo hace a corto plazo.

La industria de defensa no viene a Canarias por casualidad. Viene porque aquí es más eficiente invertir que en cualquier otro punto de Europa. No por volumen. Por inteligencia económica.

El gasto en defensa crece de forma sostenida. Los programas europeos se multiplican.

Pero hay algo más importante que el dato: Europa necesita capacidad productiva nueva, rápido y bien localizada. Y cuando eso ocurre, los territorios no compiten en discursos. Compiten en condiciones. Canarias no es periférica: es diferencial

Aquí se produce una anomalía positiva que no se da en ningún otro territorio OTAN:

-Máxima intensidad de ayudas europeas por condición RUP.

- REF canario, diseñado para atraer inversión productiva real.

-ZEC, con un 4 % en el Impuesto de Sociedades.

- Estabilidad jurídica, UE, euro y marco OTAN.

No es ideología. Es matemática empresarial. Donde otros territorios ajustan márgenes, Canarias multiplica viabilidad.

¿Qué tipo de defensa encaja en Canarias?

No la del ruido. La del valor añadido.

- Electrónica, sensores, comunicaciones, ciberseguridad.

- Sistemas no tripulados y vigilancia marítima.

- Mantenimiento avanzado, modernización, soporte logístico.

- Tecnologías duales: defensa, emergencias, espacio, seguridad civil.

- Software, simulación, inteligencia artificial aplicada.

Defensa hoy no es solo acero. Es código, datos y precisión. Un sector con demanda pública garantizada. Contratos largos. Riesgo comercial bajo. Pero, sobre todo, un sector donde la inversión se apalanca para generar empleo y riqueza

No se trata de sustituir sectores. Se trata de reforzar el modelo productivo, diversificar ingresos y generar más empleo.