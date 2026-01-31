Aunque no había actos de Carnaval, mi cantina anoche se puso a tope de gente; por un momento parecía que estaba dentro del tranvía a las dos de la tarde, en la parada de Weyler. Total, que apenas he dormido porque, cuando pude cerrar, me puse a preparar mi negocio para hoy, una de las noches más fuertes del Carnaval, porque se celebra la final de murgas adultas, el espectáculo más importante, con permiso de la Gala.

Basta con echar un vistazo. Hay 147 medios de comunicación acreditados, 110 de ellos internacionales. Grandes mandatarios de toda Europa han confirmado su presencia. El Ayuntamiento ha informado que hará un «pequeño» cordón de seguridad desde Fasnia hasta Taganana y, por el norte, hasta Garachico. Donald Trump, Putin y Úrsula Von der Leyen también estarán presentes en la final. Nuestro gobierno estará representado por la totalidad de sus ministros, sin el presidente Sánchez, quien no ha confirmado su asistencia dado que empieza a las ocho e igual no ha comido; no obstante, Fiestas no descarta un cambio de opinión. Los reyes de España también vendrán, expectantes por el interés que ha despertado en la reina Leticia el pase de Diabólicas. Desde que la FUFA comience su actuación, cuatro F16 sobrevolarán el recinto para garantizar la seguridad de las autoridades y blindados de la división acorazada Trompeta III bordearán el perímetro de seguridad que se ha establecido mientras la grada donde se ubicarán los líderes mundiales será custodiada por efectivos de la Brimaim (brigada murguera de acción inmediata).

El concejal de Fiestas, Javi Caraballero, confía en la confirmación del Vaticano de la presencia de su santidad León XIV, antiguo componente de Lengüines. Por cierto, un Caraballero que ha ratificado el acuerdo con la UEFA para que la murga ganadora actúe en la obertura de la final de la Champions. Después de todo esto, ¿quién me discute que la final, con permiso de la Gala, es el evento más apasionante?