El manual del jurado (2)

Después de haber leído el manual del murguero que ayer me trajo El Rabieta, lo llamé para darle las gracias ya que, de bien nacido es ser agradecido. ¡Pues no es el único! me contestó con voz socarrona; también tengo uno por si te invitan a ser jurado de murgas. Tal y como le pedí, se dio un salto y me trajo un ejemplar que, después de echarle un vistazo, creo que es de mucha utilidad.

Dice así: Si te llaman para ser jurado de murgas y no sabes lo que es eso, pon “murgas Tenerife” en youtube, y te salen un montón de ejemplos. Es conveniente que, cuando estén las murgas cantando, sueltes el móvil porque eso también canta, y mucho. En cuanto a la ropa, vete normalito, a no ser que seas tú quien quiere premio en presentación. Antes de empezar, come algo, vete al baño y llama a tu casa a ver si el niño se durmió, no lo hagas en medio de una actuación. Si así y todo te dan ganas de ir al baño, una azafata te acompañará pero camina rápido, procura ir con la cabeza baja y que no se te ocurra pararte a saludar a ningún amigo. En el trabajo no comentes nada, en tu casa tampoco, haz como si el concurso no hubiera existido. Si eres influencer, sería mejor que dejaras de serlo mientras eres jurado, que no se te ocurra grabar un video pidiéndole la opinión a tus seguidores. Si tus hijos van al recinto, que no se pongan el suéter de ninguna murga. Si eres de los que silbas, o tarareas mientras trabajas o al ir por la calle, en estos días no uses el pasacalle de ninguna murga; algo de Los Pecos estaría mejor. Si tus amigos te mandan el típico mensajito de “¿qué tal?” ni contestes, los rumores corren como la espuma. Si es posible, pero solo si puedes, échale un vistazo a las bases, queda feo que le preguntes al de al lado.... y así un montón de instrucciones; vamos, un buen manual para ser jurado.