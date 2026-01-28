No quieren subir los salarios

Los periodos de desarrollo de Canarias han coincidido con las libertades comerciales y los bajos impuestos. No hay más que mirar la historia. Hasta Isabel la Católica, a la que le olía el camisón como los sobacos de un perroflauta, entendió que había que quitar contribuciones para incentivar que la gente se estableciera en estas lejanas islas, una vez hubieron apiolado a sus habitantes originales.

¿Todo el mundo lo entiende? No. No todo el mundo. La izquierda, por ejemplo, es capaz de defender que los ciudadanos más ricos de Cataluña reciban más dinero en el reparto de fondos autonómicos mientras que los más pobres de Extremadura reciben menos. Eso sí. Pero en cuanto se habla de tocar los impuestos al trabajo en Canarias se olvidan de la ordinalidad y levantan apasionadamente la progresividad. Y los demás partidos se callan o asienten.

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, defiende que los trabajadores de las Islas Canarias merecen ser tratados de forma diferente. Que necesitan una rebaja en la fiscalidad sobre sus salarios. Y ha presentado una propuesta. Pero ni siquiera ha llegado a Godilandia: se la han tumbado en el Parlamento de Canarias. Dicen que no se puede comparar a la población de Canarias con la de Ceuta y Melilla, que sí tienen una reducción del 60% del IRPF. Es un argumento fastuoso. Si ustedes son cuatro tienen unos derechos, si son cuarenta millones tienen otros. Los principios fiscales llevados a la numerología. Los impuestos no son universales, sino que dependen del número de contribuyentes.

Hay que tener muy poquita vergüenza para decirle a un millón de trabajadores canarios que no merecen ganar un 60% más de salario. Pero es que, claro, los políticos tienen muy claro lo que se están jugando. Si se redujera el 60% la recaudación del IRPF en Canarias ya no habría tanto dinero para ‘la casta’ pública. Y con la Iglesia hemos topado Sancho. Estos no son tiempos de jugar con las dietas y los presupuestos. ¡Olvídate! ¡Lo que nos faltaba! Ciudadanos más ricos con el dinero en sus bolsillos frente a los más de doce mil millones al año que se necesitan para mantener el chiringuito. Con las cosas de comer no se juega.

Por eso han saltado como picados por una serpiente los progresistas de la «liga de la Justicia tributaria» para defender en Canarias con uñas y dientes lo que no tienen ningún problema en tragarse con Cataluña. Porque aquí se están jugando los cuartos muchos inútiles que jamás podrían cobrar en el sector privado los sueldos que ahora disfrutan.

Por eso la propuesta de Barrera está condenada al fracaso, a pesar del ejemplo de La Palma donde reducir las retenciones del IRPF un 60% ha sido un chute económico. Porque para defender sus fastos la casta necesita mantener los impuestos. Por eso se les llena la boca del aire de la palabra “justicia tributaria” sin entender que la justicia no consiste en tratar a todo el mundo por igual, sino desigualmente a los desiguales.

Sepa usted, si es trabajador en activo, que en el Parlamento de Canarias le acaban de negar una subida salarial del 60%. Los mismos que resoplan porque en las Islas tenemos los salarios más bajos de España.