Me pregunto a qué hora se habrá acostado anoche mi amigo Ambrosio el Lumbreras, ya que fue el ultimo en abandonar mi Cantina, sobre las cuatro de la mañana, después de haber estado en el Recinto jartándose a hamburguesas y en mi Cantina, acabada la segunda fase, poniéndose asqueroso a garbanzas y a vino de Ravelo. Ambrosio, que está en la murga Los Comelones, no paraba de quejarse porque su actuación, la noche anterior, no había gustado. ¡Es que la gente no tiene ni idea! susurró con la boca llena.

El comentario me vino de perlas porque hacía tiempo que tenía ganas de preguntar a alguien que, ¿cuándo optarán los grupos del carnaval, en concreto las murgas, por aceptar la crítica negativa de sus actuaciones? Me suele pasar mucho en mi negocio que cuando alguien me pregunta: Pedro, ¿qué te pareció nuestro repertorio de anoche? Ocurre que, si la opinión que le estás dando es de su agrado, entonces soy voz autorizada para opinar porque llevo mucho tiempo en esto y de murgas entiendo un rato; sin embargo, si le digo que no me ha gustado nada, suele ser porque no tengo ni idea de lo que estoy hablando, porque estoy viejo y mi opinión está anticuada. Es por eso que cada vez que me hacen la dichosa pregunta, tengo que hacer un esfuerzo brutal en usar las palabras adecuadas que no molesten a nadie porque, a estas alturas, me causa una enorme tristeza perder amigos por el mero hecho de opinar con sinceridad.

Los que conocemos la historia, somos responsables de hacer llegar a esta nueva camada de murgueros y aficionados que, las murgas, eran la auténtica voz del pueblo, que no dejaban títere con cabeza, que criticaban, y critican, todo lo criticable y aún más, que sortearon una dictadura franquista al son del doble sentido además de que hoy, no se cortan al opinar cantando. Por todo ello sería ideal que, en pleno siglo XXI, asuman de una vez que son los reyes al criticar y que por eso mismo deben dar ejemplo siendo los primeros en aceptar la crítica.