Eran casi las seis de la mañana cuando Lolo el Chino abandonó mi Cantina y pude cerrar la puerta, ya que Lolo era el último que quedaba en mi negocio después de una noche de locos en la que me da que vinieron por aquí hasta los presentadores del concurso de agrupaciones coreográficas que se celebró ayer. Y ahora viene una semana graciosa, no en vano tenemos murgas adultas hasta el jueves, por lo que llamé a mi viejita para que me fuera preparando sesenta o setenta toneladas más de garbanzas rellenas de conejo en salmorejo, que tanto están triunfando.

Me contó ‘el Chino’ que estuvo en el recinto ferial en el concurso de murgas infantiles y se quedó asombrado de la gran cantidad de gente que había en las sillas y en la grada. Sin duda, el hecho de que hayan hecho el concurso gratuito ha sido un acierto porque la diferencia con años anteriores fue abrumadora.

Pero quizás el aspecto más negativo del concurso es que las murgas infantiles ya están por la labor de eliminar en su totalidad el uso de la trompeta en sus temas. Tanto es así que algunas ni la llevan. Por dar un dato: La Sociedad Mamel´s ha creado este año un premio especial para la murga infantil que más tiempo ha tocado el murguero instrumento. Pues resulta que la ganadora lo ha hecho con un tiempo de ¡cincuenta segundos! Cincuenta segundos de media hora de actuación, qué pena. De los saxos, oboes, fagots o clarinetes, que los artesanos elaboraban antaño, pasamos a la unificación hacia las trompetas para la posterior desaparición de éstas. A ‘el Chino’ le cabrea el asunto y a mí, reconozco que también. Como dice Lolo, nos pueden llamar anticuados, yo diría mejor enamorados de la esencia de cada modalidad; es como si en un futuro próximo las comparsas renunciaran a las batucadas. Total, que mientras que la mayoría de las murgas de niños ganan en calidad, mientras su concurso atrae a cada vez más gente, en mi negocio podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la trompeta murió. n