Está claro y demostrado. Primer día de concursos del carnaval y mi Cantina a reventar de gente pasando a echarse unas garbanzas de las de mi madre, o bien antes de ir, o al volver del Recinto Ferial. Cuando acabó el concurso, ya por mi negocio desfilaba más gente que por el metro de Londres. En la esquina de la barra se apalancó mi amigo Juan el Pimienta, a quien pusimos ese apodo por su obsesión por lo picante.

Con el Pimienta eché una conversa acerca de las murgas infantiles, charla en la que no pudimos evitar echar la vista atrás y comparar las murgas de niños de antes con las de ahora. Con él coincidí en Los Lengüines, allá por los años 70. Comparamos las dinámicas de las murgas y su concurso, aquel en el que participamos en el Guimerá o en la Plaza de Toros. ¡Cómo se cuidaban los detalles entonces!; recordamos que el gran Manolo Expósito nos hacía formar de tres y hasta pasaba revista de la limpieza de los trajes, que nadie tuviera nada roto, o le faltaran los guantes; desfilábamos con una seriedad rozando lo militar; tocábamos las trompetas, saxos y clarinetes, con canciones que no rebasaban los cinco minutos. El concurso en la Plaza de Toros, se hacía por la mañana porque a nadie le preocupaba si su disfraz brillaba menos por efecto de las luces.

Supongo, le dije al Pimienta, que lo que ocurre hoy es fiel reflejo de la evolución de la sociedad. Actualmente es impensable un concurso por la mañana; si el pantalón está roto no importa; si olvidaste los guantes, que más da; hoy las murgas desfilan en un batiburrillo en el que se mezclan los componentes con los padres, con los carritos de niños; los que tocan la batería, con el disfraz a la mitad porque la comodidad es lo que prima y lo de la trompeta,... en paz descanse. Cuando le puse al Pimienta la última cuarta, me dijo: Pedro, cómo han pasado los años... a lo que le respondí... las vueltas que da la vida.