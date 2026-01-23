Lucha interior y exterior

E l próximo viernes 30 de enero se estrena la película La lucha, realizada por el cineasta tinerfeño José Alayón, quien, además, es productor, guionista y director de fotografía. Este cineasta ya ha recibido premios y reconocimientos en los certámenes cinematográficos de Las Palmas, Cartagena, Murcia y en el Europeo de Sevilla. Su último trabajo se proyectó asimismo en el Festival de Cine de San Sebastián de 2025. No cabe resumir su proyecto calificándolo como una cinta sobre la lucha canaria. Con independencia de que este deporte vernáculo constituya una pieza fundamental de la trama, mayor importancia reflejan sus personajes y sus conflictos interiores, que se superponen a esa lucha externa desarrollada en un terrero sobre el que se afanan por no caer en primer lugar.

Se trata de una obra en la que los silencios dicen tanto o más que los diálogos, y en la que Fuerteventura y la citada disciplina autóctona canaria se hallan presentes de forma constante, dotando a la narración de un tono y un halo sumamente especiales. Construida a contracorriente de buena parte de las producciones que se estrenan en las salas de proyección, ni la historia ni el compás del montaje se ven afectados por el frenesí ruidoso de la mayoría de títulos que llegan a las carteleras. En ese sentido, La lucha se alza como un trabajo original y valiente.

En la árida isla majorera, Miguel y su hija Mariana intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa y madre, una pérdida que ha dejado a ambos a la deriva. En la práctica de la lucha estriba su refugio y su vía para encontrar un lugar en el mundo. Sin embargo, el cuerpo de Miguel comienza a fallar y a lesionarse. Más complicada, si cabe, resulta la relación del padre con la joven que, incapaz de controlar su rabia, tensa ese vínculo mutuo día a día. Mientras la final de un importante campeonato se aproxima, los dos buscan reencontrarse antes de que sea demasiado tarde.

La dirección actoral y las interpretaciones de la pareja protagonista representan el punto fuerte de la propuesta. Destaca particularmente el papel de la adolescente, cuyo descaro y naturalidad confieren a su personaje una enorme credibilidad. Film intimista, sencillo en apariencia y complejo en el fondo, acredita sobradamente la existencia de un realizador honesto que transmite una sincera visión personal de los temas que aborda. Con un ajustado metraje de apenas hora y media, La lucha supone una magnífica opción para disfrutar del cine canario, habida cuenta de la dificultad que entraña alcanzar la meta de la gran pantalla.

Algunas secuencias adolecen de una aportación visual más elaborada, sobre todo cuando la muchacha no entra en escena, y determinados planos excesivamente pausados tal vez ralenticen a ese sector del público acostumbrado a la acción desbordante. Aun así, la narración conserva el interés y, en ocasiones, se muestra conmovedora y entrañable. Confío en que los espectadores acudan a verla y se dejen llevar por el sello particular de José Alayón, cuyo regalo a la cinematografía isleña merece reconocimiento y agradecimiento.

Yazmina Estupiñán se inicia en el Séptimo Arte pisando fuerte. Ojalá disponga de nuevas oportunidades profesionales, ya que su actuación dota al conjunto artístico de una fuerza muy peculiar. El también debutante Tomasín Padrón da vida a su progenitor. Trascendiendo a su imponente físico de luchador, transmite con autenticidad la grandeza de su corazón y el dolor por la pérdida de su mujer, que le ha dejado sin rumbo. Entre sus manos sostienen esta bella carta de amor a la lucha canaria y a sus practicantes.