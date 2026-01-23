Lo que no funciona

Cuando Javier Milei llegó al frente de la presidencia de Argentina derogó la Ley de Alquileres que había aprobado el anterior gobierno. Como toda ley progresista, era una norma plagada de intervenciones en el mercado, bajo la premisa de proteger a los inquilinos y controlar el aumento de precios. Dos aspectos en los que fracasó totalmente.

Con la derogación, caseros e inquilinos pudieron volver a pactar libremente sus propios contratos de arrendamiento en la colapsada ciudad de Buenos Aires. Eso, aparentemente, ponía a los caseros en condiciones de ventaja frente a los ciudadanos. Pero entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 la oferta de pisos en alquiler en la capital argentina aumentó de forma excepcional y los precios bajaron. Es decir, al permitirse plena libertad muchos ciudadanos que tenían sus viviendas vacías y fuera del mercado las volvieron a alquilar. Y como competían con otros, que estaban haciendo lo mismo, tuvieron que moderar sus precios. El efecto de la competencia.

Como resultado del aumento de la oferta de viviendas, los precios de los nuevos contratos firmados cayeron significativamente, entre un 45 y un 67% según los tipos de vivienda. Es posible que otras medidas del libertario presidente argentino hayan fracasado o sean polémicas, pero hay poco que discutir, a la vista de los hechos, del éxito de la desregulación.

En España somos invulnerables a la experiencia ajena. Así que seguimos interviniendo el mercado de la vivienda de todas las maneras posibles. Se pone de ejemplo a países europeos, que lo han hecho con éxito, como Austria. Pero nadie recuerda que lo han hecho desde hace medio siglo sobre la sólida base de que son las administraciones las que compran pisos y los ponen en alquiler a precios asequibles. España no ha construido vivienda pública y pretende resolver el problema con los pisos de la gente.

El Gobierno tiene ahora sus dos almas enfrentadas. Por un lado, los socialistas quieren bonificar los impuestos a los propietarios que alquilen sin subir los precios. Sus socios poscomunistas no lo admiten, lo consideran «un regalo» inadmisible y quieren que los precios se contengan aplicando leyes. La extrema izquierda no pone obstáculos a bonificar o subvencionar a los inquilinos, pero de ninguna manera tolera que se incentive a la burguesía propietaria de los inmuebles. Hay cosas que no cambian así pasen los siglos.

Es incomprensible que se sigan aplicando medidas que una y otra vez, en la historia reciente, han fracasado. Los mercados altamente intervenidos, donde el peso del Estado se volvió asfixiante, han terminado en colapso. La gente que saltaba las alambradas el muro de Berlín lo hacía solo en una dirección: desde la empobrecida zona comunista, la Alemania «democrática», hacia la Alemania capitalista.

Regular los mercados es establecer normas para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. Intervenirlos es conseguir que nada funcione de forma eficiente. Para ayudar con el problema de la vivienda el sector público solo tiene que construir más viviendas y sacarlas al mercado. Y los precios bajarán. Eso es mucho mejor que robarles la propiedad a los ciudadanos.