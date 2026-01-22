Microcredenciales para el aprendizaje permanente: la universidad que escucha

Canarias necesita formación útil, flexible y conectada con su realidad productiva. Y la universidad pública tiene la responsabilidad y la capacidad de responder a ese reto. En la Universidad de La Laguna lo estamos haciendo a través de un nuevo instrumento formativo llamado a marcar un antes y un después en la relación entre universidad y sociedad: las microcredenciales universitarias.

Antes de finalizar 2025, la ULL había aprobado más de setenta microcredenciales, muchas de ellas ya en marcha y otras que comenzarán a impartirse a lo largo de 2026. Se trata de cursos breves, certificados oficialmente, diseñados para adquirir competencias prácticas muy concretas y directamente aplicables al entorno laboral: formación de calidad universitaria adaptada al ritmo de las personas que trabajan, buscan empleo o necesitan actualizarse sin renunciar a la conciliación.

Las microcredenciales responden a una apuesta estratégica impulsada por la Unión Europea para reforzar el aprendizaje a lo largo de la vida. Una microcredencial es el registro de los resultados de una experiencia de aprendizaje breve cuya fiabilidad está respaldada por procedimientos transparentes de aseguramiento de la calidad. La garantía de la calidad es el elemento que dota de sentido a esta nueva oferta formativa, refrendada por instituciones de educación superior y validada por una evaluación, lo que distingue a las microcredenciales universitarias de otras ofertas que, bajo la misma denominación, puedan surgir en otros contextos educativos.

Pero más allá del marco europeo, en la ULL hemos querido que este modelo tenga acento canario. Por eso, nuestra oferta nace del diálogo permanente con empresas, colegios profesionales, administraciones públicas y entidades sociales del archipiélago. No es la universidad la que impone su catálogo: es la sociedad canaria la que plantea sus necesidades formativas, y la universidad pública la que aporta rigor académico, planificación y garantía de calidad.

Uno de los grandes valores de este modelo es su carácter inclusivo. Las microcredenciales permiten acceder a formación universitaria también a personas sin titulación previa, siempre que acrediten experiencia profesional equivalente. Abrimos así las puertas de la universidad a quienes, por distintos motivos, no pudieron hacerlo antes, reforzando la igualdad de oportunidades y la mejora en la carrera profesional.

Asimismo, la microcredencial supone un cambio de perspectiva de los itinerarios formativos, que deben flexibilizarse y centrarse en la persona que aprende, abriéndose a la modalidad virtual o semipresencial y a la posibilidad de obtener un título superior a través de la acumulación de diferentes microcredenciales, que cada persona puede realizar a su propio ritmo.

Gracias a la financiación del Plan Microcreds, vinculada a los fondos europeos NextGenerationEU, gestionados por el Gobierno Central y canalizados a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna invertirá 1,9 millones de euros que permitirán emitir más de 2.000 microcredenciales. Es una inversión directa en capital humano, empleabilidad y competitividad para Canarias. Las temáticas ya en marcha —desde transformación digital, inteligencia artificial o ciberseguridad hasta salud, educación, deporte, sostenibilidad o sectores estratégicos como el transporte, el turismo o la industria alimentaria— reflejan la diversidad y el potencial de nuestra economía.

Este esfuerzo no sería posible sin el trabajo conjunto de nuestro profesorado, profesionales externos con experiencia contrastada y el apoyo fundamental de nuestra Fundación General, que actúa como puente entre el conocimiento académico y la realidad empresarial e institucional de las islas.

Las microcredenciales universitarias no son una moda pasajera. Son una nueva forma de entender el compromiso social de la universidad pública: escuchar, adaptarse y transferir conocimiento útil a la ciudadanía. En la Universidad de La Laguna seguiremos ampliando esta oferta, construyéndola junto a la sociedad canaria y poniendo siempre el foco en lo esencial: formar personas para mejorar nuestra tierra. n