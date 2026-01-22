Lo mejor que tiene que los actos del carnaval estén tan dispersos, es que me permite organizar el material necesario para cuando vengan los actos seguidos, o mejor dicho, el carnaval en la calle, cuando mi cantina se convierte en un punto neurálgico de la fiesta. Como las entradas de las murgas salían a la venta ayer miércoles, el martes cerré la puerta, preparé mi mochila, mi saco de dormir, mis latas de sardinas y me fui, iluso de mi, a hacer la cola para adquirir dos tickets que necesitaban mis hijos para ir al concurso.

Al llegar, observé una cola bien organizada, a la que accedí mediante un papel que me dio un segurita que decía “cola virtual, tiene el tres mil doscientos cincuenta y ocho”. Desplegué mi caseta de campaña, encendí la radio y me senté en el suelo, dispuesto a esperar a que empezara la venta, a las nueve de la mañana. Una noche fría, aliviada por el concejal que llevó unos churros a los primeros de la cola y la actuación de “los Fulanitos”, que fueron a cantar el pasacalle, para agradecer el esfuerzo a los que pasaríamos la noche soportando la espera. Llegada esa hora, se forma el primer revuelo al abrir la taquilla sin alguien que te atienda; caen las vallas y la cola se desordena; cuando el segurita pone orden me da otro ticket que dice que tenía el seis mil quinientos. ¿Cuálo?. No entendía nada; la cola avanza, pero veo cómo la abandonan personas, con gran malestar, empujados por el segurita y con un papel en la mano que decía “gateway”.

A media mañana, el concejal ordena cerrar la taquilla porque “la cosa” se había caído aunque Pepe el Barraquito pudo comprar dos bonos después de anunciar que la venta, había parado. De locos. Ante tal decepción, opté por cerrar el ordenador... ¿o era la caseta de campaña? ... guardarlo todo, y volver a casa... ¿o era a la cama?..., pensando que desconozco la solución, pero la organización debe intentar conseguir una plataforma de venta que realmente consiga dar con la tecla.