Gripe viaria en Tenerife

La gripe es una enfermedad epidémica aguda, acompañada de fiebre y manifestaciones variadas, producida por virus que mutan frecuentemente. Estamos en la época de su mayor virulencia, desde finales del año pasado está afectando de manera significativa y en algunos casos graves a muchas personas, deseándoles una pronta recuperación sin secuela alguna. Ahora permítasenos hacer un símil, a saber, comparación, semejanza entre dos cosas, con la movilidad en la isla de Tenerife.

La congestión viaria, además diaria en nuestra isla se ha convertido en el problema más persistente, antipático y costoso, tanto para los ciudadanos, así como para las Administraciones Públicas. Atascos interminables en casi todos lados por donde se vaya, pérdida de tiempo excesivo, estrés con clara afectación psicosomática, contaminación evidente, en aumento, impacto directo, muy negativo, en la productividad económica, siendo especialmente gravoso para el mantenimiento del tejido empresarial y como consecuencia del empleo, son por simplificar, algunas variables que forman parte de una rutina vivida que se padece desgraciadamente de manera cotidiana en Tenerife.

Así llevamos décadas, sin que ningún responsable político, sea del partido político que sea, aunque alguno ha tenido más responsabilidad por llevar más años gobernando la ínsula desde el Palacio del Cabildo, haya tenido la capacidad de gobernanza suficiente y eficiente para solucionar esta grave enfermedad, que ya es crónica, endémica, sin lugar a duda. Frente a esta realidad, resulta imprescindible pasar del diagnóstico, ¡mira que ha costado millones de euros en estudios! unos detrás de otros, para que después o no sean implementados o se ejecuten mal, porque resultados satisfactorios poquitos o ninguno. Solo ha persistido la propaganda efímera, acompañada de una repetitiva publicidad engañosa y sobre todo, autobombo fuera de lugar. Ha faltado, evidentemente, la aplicación efectiva de medidas audaces que permitan una descongestión real y sostenida.

El fortalecimiento del transporte público guiado es una de las medidas más eficaces para reducir la congestión viaria-diaria. No se trata solo de aumentar líneas o frecuencias, como se ha hecho hasta ahora, como si esas decisiones fueran resolutivas en sí mismas, solo ayudan, en cambio, lo que sí hace marchar seguro la movilidad es garantizar la fiabilidad, puntualidad, recorrido y comodidad del Servicio Público, es decir, no se trata de cantidad, sino de calidad. Un transporte de todos que sea competitivo frente al vehículo privado convence por sí mismo, con carriles exclusivos, prioridad semafórica, gratuidad del servicio o tarifas integradas, seguro que facilitarán el que más ciudadanos opten por dejar el coche en casa, especialmente en los desplazamientos diarios al trabajo o al centro de las ciudades o núcleos urbanos.

Otra herramienta clave es la gestión de la demanda mediante políticas valientes. Esto es lo que ha escaseado en nuestra isla, tristemente demasiadas veces y por qué no decirlo claramente, siempre con mucha cobardía. Implementar zonas de bajas emisiones, peajes urbanos o restricciones de acceso en áreas saturadas no son medidas recaudatorias, sino instrumentos para ordenar el espacio público y reducir desplazamientos innecesarios. Los territorios que las han aplicado de forma coherente y con evidente gallardía, sería bueno que se aprendiera de casos concretas ya implantados en otros lugares, han logrado no solo menos tráfico, sino también aire más limpio y calles o zonas más habitables, mayor confort y en general, mejor bienestar social.

.La tecnología que tenemos a disposición también ofrece oportunidades importantes con sistemas inteligentes de gestión del tráfico, información en tiempo real, regulación dinámica de señalizaciones y aplicaciones de movilidad totalizantes que permiten optimizar el uso de la red viaria existente. Es fácil aplicar remedios, pero hay que saber hacerlo inteligentemente.