¡Extra, extra!

2026. Si no hay imprevistos, este año celebraremos el décimo aniversario de Gaveta de Astrofísica. Efectivamente, esta sección nació un septiembre de 2016 con la publicación de nuestro primer artículo, Pasear mirando al cielo, donde hacía referencia a una conversación que mantuve una vez con uno de mis tíos.

Hoy vuelvo a mencionar a mi familia al contarles que otra efeméride, mucho más relevante en lo personal, tendrá lugar este mismo año e incluso esta misma semana. Permítanme compartir con ustedes que el próximo viernes mi abuela, Josefa Fefi Cruz Guerra, cumplirá 100 años. Una mujer noble, justa y fuerte de la que todas sus nietas y nietos hemos aprendido muchísimo: elegancia, bondad, sacrificio, resiliencia, perseverancia, disfrute, cercanía y tantos otros valores que son un tesoro para nosotros.

La relación de mi abuela con la Astrofísica va un poquito más allá de tener una nieta dedicada a la profesión. Nació en 1926, año en el que se que considera que el astrónomo Edwin Hubble creó su ahora famosa clasificación de las galaxias atendiendo a su forma. Si bien el trabajo de Hubble venía desarrollándose desde, al menos, 1922, fue en 1926 cuando publicó el artículo científico titulado Nebulosas extragalácticas. Hubble había inspeccionado las imágenes de 400 de dichas nebulosas para determinar si estas eran irregulares (un 3% de ellas) o si bien tenían una forma definida que él podía, a su vez, catalogar en "estructuras con simetría de rotación alrededor de un núcleo dominante", es decir, en espirales o elípticas. A partir de este punto, la clasificación se volvía un poco más compleja, otorgando una serie de subtipos según detalles. Esta clasificación, aún utilizada hoy en día, fue ilustrada por el mismo Hubble en su famoso diagrama de diapasón, donde las secuencias de tipos de galaxias y características de las mismas quedan claras a simple vista.

Tras saltar del cumpleaños de Gaveta de Astrofísica al de mi abuela, y de este a la clasificación morfológica de galaxias de Hubble, pensarán que ya hemos llegado al quid de la cuestión. Pero este artículo tiene una vuelta más y es que no me interesa hoy detenerme en las varias formas que pueden adoptar las galaxias, sino en el aspecto reseñable de que el trabajo de Hubble no hiciese referencia a ellas directamente sino a unas supuestas "nebulosas extragalácticas". Y es que, efectivamente, hace alrededor de un siglo no estaba claro aún que existiesen galaxias más allá de la nuestra, la Vía Láctea.

Fue en 1920 cuando la duda de la existencia de otras galaxias quedó mundial y explícitamente sembrada a través de lo que hoy conocemos como el Gran Debate, durante el cual los dos bandos que dividían a la comunidad científica fueron representados por sendos portavoces: Harlow Shapley, en defensa de una visión egocéntrica donde nuestra galaxia lo es todo, y Heber Curtis intentando abrir la mente y el Universo hacia una multitud de galaxias observadas en forma de nebulosidades.

El nacimiento de la Astrofísica Extragaláctica (¡extra, extra!), la rama de la ciencia dedicada al estudio del cosmos más allá de la Vía Láctea, tuvo por tanto lugar hace apenas un siglo. Fue en esos gloriosos años veinte cuando trabajos de Georges Lemaître, el ya mencionado Hubble y otras personas consiguieron demostrar de forma contundente que las nebulosidades vistas a través de telescopios eran realmente sistemas galácticos más allá de la frontera de nuestra propia galaxia hogar, haciendo del Universo un lugar mucho más amplio de lo pensado y, además, en expansión.

Para dar una última vuelta de tornillo a este texto, me gustaría ir más allá del apellido extragaláctica de esta preciosa ciencia a la que me dedico y hacer una reflexión sobre la importancia del nombre Astrofísica. La Astronomía es la ciencia más antigua que existe. Sin embargo, la Astrofísica es una ciencia joven, solo posible una vez aprendimos a medir propiedades físicas de los astros a través de su luz. Y, aunque la contribución de muchas mujeres a todos los campos de la ciencia ha quedado silenciada por pura injusticia histórica, sí conocemos que un grupo de mujeres, muchas veces referidas como las computadoras de Harvard pero con nombres y apellidos propios tales como Williamina Fleming, Annie Cannon o Henrietta Leavitt, entre otras muchas, fueron quienes hicieron posible el nacimiento de la Astrofísica. Ellas trabajaron duramente para pulir la técnica de análisis espectroscópico de estrellas que posteriormente sería aplicada también a galaxias para medir cualidades físicas tales como el movimiento, la composición química o la temperatura. Ellas fueron las madres de la Astrofísica y son referentes indiscutibles en esta profesión.

¡Extra, extra! 2026 viene cargado de efemérides especiales para mí, comenzando por el centenario de mi referente, mi abuela, que nació en un mundo donde solo existía una galaxia y vive hoy en un Universo lleno de ellas.

Biografía Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez, natural de Santa Cruz de Tenerife, es la coordinadora de Gaveta de Astrofísica. Licenciada y Doctora en Física por la Universidad de La Laguna, ha sido investigadora postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de St Andrews (Escocia), la Universidad de Granada, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente estudia la formación y evolución de galaxias como Investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de La Laguna y es coinvestigadora principal del proyecto CoBEARD. En 2023 fue nombrada Hija Predilecta de Tenerife por su contribución a la sociedad, la cultura y la investigación en la Isla.

