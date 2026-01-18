Cuando me llega al alma

He de reconocer que, una vez vista la presentación de candidatas del pasado viernes, las expectativas sobre el nuevo equipo artístico de las galas y los concursos del carnaval se ha disparado y ahora mismo, en las casas de apuestas de Londres, el grupo liderado por Daniel Pagés, gana enteros. La del viernes fue una mini gala hecha con gusto, elegancia y corta, pero con mucho carnaval.

Tuve que verla en diferido dado que, desde La Asociación Mamel’s, y a través de su Presidente, el Marqués de la Noria, me habían invitado a su presentación de disfraz en Arafo y no me quedó otra que cerrar mi cantina, pensando en que la podría abrir una vez acabaran los de la Casa del Miedo en mostrarnos sus fantasías. Iluso de mi, no porque no pudiese, sino porque acudí a la presentación sin saber lo que me esperaba. Y es que en medio de la gala, salen mis dos hijos al escenario y se sientan en el suelo para ver un video que se proyectaba sobre mi amplio devenir carnavalero. Cierto, me costó retener las lágrimas, porque el homenaje que me hicieron los Mamels, de la mano de Ulises Noda, fue uno de esos que jamás olvidas.

Subí al escenario arropado por mi familia más directa mientras que otra parte de ella se encontraba, sin yo saberlo, sentada entre el público. Y sobre la melodía de un My Way solemne, quisieron agradecerme una vida entregada al carnaval, algo que he hecho porque el carnaval para mí es mucho más que una fiesta, es una forma de vivir, es cultura, es tradición, emoción, trabajo, diversión, disfrutar entre vivencias inolvidables, como inolvidable fue ese discreto, pero enormemente respetuoso detalle que los de Manolo Peña tuvieron conmigo.

Anoche me costó conciliar el sueño preguntándome si acaso soy merecedor de tanto amor y de qué manera podré agradecer a Mamels, y a Ulises Noda, el cariño que me transmitieron; son las cosas que me suelen ocurrir cuando lo que hacen por mi, me llega al alma.