El Puerto, ante buenas expectativas

2025 dejó buenas noticias para la comunidad portuaria de la isla de Tenerife con la llegada de operativas de grandes navieras internacionales a nuestras instalaciones. El año recién terminado sirvió para recoger los frutos después de un importante trabajo y compromiso por parte de todos los colectivos profesionales que damos vida a nuestro sector y, además, nos deja también buenas expectativas para los meses venideros.

Navieras como Maersk, Msc, Cma-Cgm, Grimaldi y Hapag-Lloyd han incluido a Tenerife en su mapa de rutas, colocándonos así en un lugar de privilegio en el panorama internacional. Desde un punto de vista estratégico, no sólo se trata del importante volumen de trabajo que depara la llegada de estos barcos, sino de las nuevas posibilidades de negocio que se generan para un futuro próximo.

La última gran noticia del 2025 es la llegada del buque de contenedores APL Vancouver, otro referente internacional de origen estadounidense, que eligió nuestro puerto para realizar sus operaciones de logística dominio europeo.

Este contexto refuerza el papel del puerto como motor económico y logístico de la Isla, con un impacto directo en la generación de empleo y en la actividad de sectores auxiliares como el transporte, la estiba, el aprovisionamiento o los servicios técnicos.

El año 2025 sirve para recoger los frutos después de un importante trabajo y compromiso por parte de todos los colectivos profesionales

Cada nueva escala no solo supone movimiento de mercancías, sino también conocimiento, inversión y posicionamiento internacional. El Puerto de Santa Cruz de Tenerife consolida así su función como plataforma atlántica de referencia, capaz de competir en eficiencia y fiabilidad con otros enclaves de primer nivel.

No obstante, este buen momento no debe interpretarse como una meta alcanzada, sino como una oportunidad que exige continuidad y visión estratégica. Los responsables de la labor comercial del puerto tienen ahora el reto de afianzar las operativas ya existentes, reforzando la confianza de las grandes navieras que han apostado por Tenerife, al tiempo que se insiste en la captación de nuevos tráficos y líneas regulares. La estabilidad operativa, la calidad del servicio y la agilidad administrativa serán factores clave para consolidar estas relaciones a largo plazo.

Mirando al futuro, el desafío pasa por seguir adaptando las infraestructuras y los procesos a las nuevas exigencias del comercio marítimo internacional, cada vez más competitivo y especializado. Innovación, sostenibilidad y colaboración público-privada deben ir de la mano para que el puerto continúe creciendo de forma ordenada y sólida. Si se mantiene esta hoja de ruta, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife no solo vivirá un buen momento coyuntural, sino que se afianzará como un pilar estratégico para el desarrollo económico y social de la Isla.