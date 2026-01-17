El papel de los singaos

Caramba, al parecer las patronales se han despertado de su siesta y han entrado en un clamor por lo que amenaza a Canarias con el nuevo modelo de financiación autonómica cortesía de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras o viceversa. Debe confesar que lo que me maravilla no es la oposición a esta miserable gamberrada, sino la de gente que todavía la defiende con titulares tan basurientos como «Canarias rechaza recibir 600 millones más en la financiación autonómica». Yo entiendo que don Ángel Víctor Torres quiera seguir siendo ministro de aquí a la eternidad. Es un hombre al que le gusta mucho la literatura y que guarda recuerdos magníficos de su etapa como docente, pero es más que dudoso que quiera pudrirse en un aula. Entiendo todavía más a Nira Fierro, que no ha trabajado en toda su vida, porque desde siempre se ha dedicado a la política y/o a la politiquería, y eso es un incentivo poderoso para preguntar con una combinación perfecta entre cinismo supurante e ignorancia vergonzosa: «¿quieren o no más financiación para Canarias?» De algo hay que vivir (bien). Pero los gilipollas que uno debe sufrir en bares, cafeterías y blogs, sosteniendo lo insostenible contra toda evidencia, ya son bastante más hastiantes. Porque quieren ser pisoteados y muestran orgullo y anhelo por ser pisoteados. Como dicen los cubanos, son ustedes unos singaos.

Ninguno de los gobiernos socialistas del pasado –ni los de Felipe González ni los de Rodríguez Zapatero– trató con semejante desprecio a Canarias en asuntos centrales como la migración, la financiación autonómica, el transporte de mercancías o la transferencia de competencias. Ninguno. Creo que la voluntad sanchista de dejar claro que el respeto hacia un gobierno canario nacionalista –no se diga si participa en el mismo el Partido Popular– es meramente optativo. Actúan como si Canarias fuera una extraña anomalía política que debe conllevarse más o menos resignadamente, pero en absoluto admitiendo que se trata de un sujeto político con el que se puede y debe mantener un diálogo desde el estricto respeto a sus competencias estatutarias y a sus peculiaridades económicas y fiscales. No, es mentira que desde los ministerios mesetarios –y en particular desde el Ministerio de Hacienda– se desconozca lo que el Régimen Económico y Fiscal y haya que explicarlo una y otra vez. En absoluto es así. Lo que ocurre, sencillamente, es que el REF les importa un higo pico, salvo para utilizarlo con el fin de trampear arteramente en la participación de Canarias en el sistema de la financiación autonómica. Un apunte suplementario sobre la propuesta de María Jesús Junqueras o de Oriol Montero que no es, desde luego, el principal motivo para rechazarla, pero tiene su importancia: si existe una comunidad autónoma a la que le interesa un Estado que mantenga músculo financiero y capacidad inversora es Canarias.

Estamos acercándonos a un momento crítico en un mundo inmerso en cambios acelerados y dramáticos. No podemos seguir apoyándonos en el REF como en una almohada mientras Madrid –supongo que todos sabemos más o menos lo que metaforiza Madrid– nos come los pies, los pies de nuestra autonomía política y económico-financiera, como los gorrinos, en un pasado no muy lejano, entraban en las casas y podían zamparte los dedos o las orejas sin darte cuenta. Y aquí y ahora, sorprendentemente, tenemos a mucha, a demasiada gente, actuando como esos encantadores gorrinos de antaño, o al menos dispuesta a aplaudir y hasta a jalear a los puercos. Son los pro-gorrinos que aúllan, precisamente, que gracias a este maravilloso modelo de financiación federalizante, Canarias recibiría cientos de millones de euros más, una generosidad que debemos agradecer a María Jesús Montero, a Pedro Sánchez, a Oriol Junqueras, a Salvador Illa, porque de un sistema de reparto que tú no negocias, que tú no discutes, que te es comunicado por una gracia extraordinaria de quienes deciden nuestro bienestar o nuestra ruina en los próximos, ¿cómo se puede esperar otra cosa que lo mejor?