Tus claves personales 2026

Me gusta decir que siempre podemos mejorar, por lo menos la mayoría de las veces. Algún mínimo detalle, aunque sea minúsculo, puede cambiar la visión que tengan de nosotros y la nuestra hacia los demás. Imagínate cómo sería si siguiéramos algunas de estas claves para este año; te invito a que las leas y hagamos juntos esa reflexión que tanto nos gusta. Algunos de estos tips están vinculados al ámbito político, y otros se pueden aplicar también a nuestra vida personal y profesional.

El lenguaje que elegimos es esencial

La forma en la que nos hablamos condiciona nuestras relaciones, dibuja el valor sobre nosotros, y los logros que planificamos y logramos. Proponte utilizar un lenguaje positivo, primero hacia ti, y después en tus relaciones con el entorno. Usa los silencios cuando tu emocionalidad esté a flor de piel y, aunque cueste parar nuestros pensamientos, debemos de interiorizar que aquello que hoy nos parece una locura, o tiene un grado de negatividad enorme para nosotros, a corto plazo será mínimo; en un porcentaje altísimo, es nuestra emoción la que aporta esa importancia desmedida. Cuando nosotros o las personas que están a nuestro alrededor se equivocan, preguntarnos qué trascendencia tiene eso a corto o medio plazo nos hace relativizar; eso nos facilitará la solución del problema y reducirá la posible repetición a futuro, porque lograremos que la persona gane un mayor nivel de confianza. La frescura y agilidad mental ante el problema es necesaria para tomar buenas decisiones y motivar el desarrollo de nuestros equipos.

Ninguno de nosotros está protegido de no cometer errores y, además, no somos imprescindibles; entender eso nos hace vulnerables, por lo tanto, más humildes y cercanos.

La autenticidad te hace ganar elecciones y gobernar más tiempo

La autenticidad no es una herramienta, es un propósito, un despliegue consistente y apoyado en nuestros valores. Por eso, la psicología no te la construye, sencillamente te ofrece soporte para que generes una proyección continuada de tus valores en acciones. Cuando entramos en este nuevo año comentaba con mis gestores públicos la necesidad de que le dedicáramos un tiempo a pensar, al diseño, a la planificación, y menos a esa ejecución extrema y desmedida. Nuestro valor va primero y la acción o acciones a posteriori, ya que estas construyen nuestra Marca Personal, envolviendo nuestros valores en hechos que nos hacen ser conocidos y reconocidos por las demás personas; partidos políticos, ciudadanía, amigos, parejas…

Me quedo con una cita de mi querido Antonio Sola (El creador de presidentes) que dice que actualmente el líder referente es StoryBecoming: el líder que se deja transformar por la historia que cuenta, es la única manera de conectar. Un verdadero líder no busca sostener un relato… Busca dejar vida cuando ya no esté.

Minimicemos el ‘overthinking’

Nuestras preocupaciones nos llevan a tener pensamientos repetitivos, eso que es conocido como «sobre pensamiento»; esos que nos llevan a retrasar nuestra decisión o ejecución, y a continuar dándole muchas vueltas, motivando nuestra inseguridad y desgana. El 90% de las cosas que nos preocupan no ocurren, pero sí tienen un impacto en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Nuestros niveles de irritabilidad, nuestro desgaste corporal, y la postsolución se convierten en costumbre. Para evitarlo, te animo a que mantengas una actividad, por mínima que sea, para que ese pensamiento no sea el centro de tu estado. Es necesario que interioricemos que no tenemos el control de la situación, solo la gestión, y que el pasado no puede ser trasladado al presente en materia de análisis, porque la información que manejamos ahora y nuestra emocionalidad son diferentes; por lo tanto, es una trampa mental.

Aplica el sentido común, el que minimiza las emociones extremas. Evita llevarlo a tu valor, porque el error no está unido a tu valía, en la mayoría de los casos está vinculado al autoconocimiento. Invierte en conocerte, mucho más que en aprender más. Desde que te conoces inviertes directamente en tu mejora y desarrollo. Tu energía es tu valor más poderoso, por eso lo que destruye no es la velocidad, sino la parada extrema o repentina.

Nunca negociaremos por miedo y nunca temeremos negociar

Los pensamientos extremos se centran en las diferencias y no en las similitudes. Agota las vías de negociación, parte del principio de la necesidad en tus inicios negociadores. Y aunque parezca una locura, es interesante que puedas partir del interés individual del otro para así llegar al interés colectivo. Ocurre muchísimo en política; garantizar la seguridad personal o familiar de un dirigente, ante un conflicto, te puede hacer salvar a un país. Siempre existe una razón que lo mueve… Dedica mucho tiempo a escuchar y establecer conocimiento sobre el adversario, esa es la clave.

Negociar no es dividir oportunidades, es multiplicarlas…