Los límites de la frustración

U na de las sorpresas en la presente temporada de premios cinematográficos la encarna Rose Byrne, cuyo nombre figura en todos los listados de nominaciones a la mejor actriz principal gracias a una película modesta y de corte independiente que luce un llamativo e ilustrativo título: Si pudiera, te daría una patada (en el original If I Had Legs I’d Kick You). Acaba de alzarse con el Globo de Oro en la categoría de comedia o musical y también opta al Premio del Sindicato de Actores, al tiempo que la National Board of Review considera su interpretación como la mejor actuación femenina del año, reconocimiento que en el pasado 2025 obtuvo asimismo en el Festival de Cine de Berlín. No cabe duda de que Byrne será candidata en los certámenes pendientes de celebración, ya que su trabajo resulta ciertamente muy destacado.

Volviendo a los citados Globos de Oro, presentan una división en dos categorías. Por un lado, los dramas. Por otro, las comedias y musicales referidos. Y, en ocasiones, surgen dudas sobre la catalogación de los filmes. Como muestra, a lo largo de su historia existen varias anécdotas de lo más surrealista. Así, en 2016, Marte de Ridley Scott, se incluyó dentro del segundo grupo y en él se hizo acreedor del máximo reconocimiento, hecho que afectó de la misma manera a Matt Damon en el apartado interpretativo, bromeando en sus palabras de agradecimiento mientras manifestaba no ser consciente de haber participado en una comedia y, menos aún, en un musical.

Si pudiera, te daría una patada integra esta categoría, descartada obviamente como musical, pero, por lo visto, calificada como comedia por los organizadores. La decisión se presta a la discusión, sin duda. Personalmente, yo la encajo en el drama, por más que a veces conduzca a la risa como forma de reacción humana ante tal grado de frustración. En todo caso, conviene alertar sobre ello a los espectadores que acudan a comprar una entrada esperando ver a Byrne en un papel de comedia.

La vida de una mujer se desmorona tras una etapa en la que sólo recibe malas noticias. Su hijo padece una misteriosa una enfermedad. Su marido se halla ausente. Varias personas importantes de su entorno desaparecen. Además, la relación con su terapeuta, otrora más que afable, se torna cada vez más hostil. Se enfrenta, pues, a una tormenta perfecta emocional, atrapada en un torbellino de incertidumbre y frustración, y buscando respuestas mientras sus propios límites psicológicos se ponen a prueba.

Ante semejante cúmulo de calamidades, cabe llorar o reír. Pero, con independencia de que las situaciones contengan cierto punto de hilaridad, esta desgarradora descripción de una madre sobrepasada por las circunstancias y en constante crisis constituye un alegato sobre la dureza de la maternidad, en particular, y de la existencia, en general. Uno de los principales aciertos de la cinta estriba en su componente psicológico, que dota a la trama de robustez y credibilidad. Por ello, sobresale entre la mayor parte de las producciones actuales. También su directora, Mary Bronstein, desconocida para mí, supone una gran sorpresa y acredita con esta obra su valentía y buen hacer.

Rose Byrne se eleva sobre el resto del reparto. Hasta ahora había desempeñado personajes secundarios en largometrajes como Troya, la saga de X-Men y 28 semanas después, y en series de televisión como Mrs. America y Daños y perjuicios. Su carrera profesional experimentará con total seguridad un antes y un después a raíz de esta labor en Si pudiera, te daría una patada.

Completan el elenco el showman Conan O’Brien, la niña Delaney Quinn (Los Roses), Christian Slater (El nombre de la rosa, Entrevista con el vampiro) y el artista autodenominado A$AP Rocky (Del cielo al infierno, Divergente).