Hechos alternativos

No es únicamente la complejidad del mundo lo que lo ha hecho tan difícilmente comprensible y explicable. Porque ocurre que el mundo –lo que sucede – ya no se quiere interpretar por partes de las élites del poder. Interpretar es compartir o al menos querer compartir entendiendo la pluralidad de análisis, doctrinas y posiciones. Y los poderes posdemocráticos y posliberales se les antoja una antigualla compartir significados desde la complejidad dinámica de lo real. Quiere imponer relatos. Segmentos narrativos dotados de cierta coherencia y (con suerte) alguna verosimilitud que actúan como instrumentos para retorizar la realidad conforme a sus intereses. ¿Y cuál es el incentivo? El incentivo está en que los relatos se han convertido en moneda de curso política legal para llegar a acuerdos: para hacer política.

Como primer ejemplo está Venezuela. Algunos aseguraban que la invasión estadounidense estaba al caer. Otros que se trataba de una mera escenografía naval que no tendría mayores consecuencias. Nos equivocábamos todos porque nadie podía haber imaginado lo ocurrido: un acuerdo entre Donald Trump y su gobierno con la dictadura chavista en virtud del cual los criminales sirven a Washington a cargo de continuar en sus cargos y llevarse una cuota del negocio. Pierden poder omnímodo y dinero fácil, pero conservan la vida y el status, por más que con el tiempo, y si no estalla un enfrentamiento civil, el blanqueamiento del régimen implantado por Hugo Chávez amerite la destitución, el encarcelamiento o la huida de ciertos prebostes de la dictadura. Y, sin embargo, los voceros del madurismo, y la propia presidenta títere, continúan simulando ser un gobierno plenamente soberano al frente de una revolución. A Estados Unidos le bastó con un bombardeo selectivo y medio centenar de hombres para secuestrar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas, en perfecta conjunción cívico-militar-policial, no pegaron ni un tiro, pero ahí sigue Padrino López, ministro de Defensa hace más de una década, y los 2.000 generales con que cuentan los ejércitos venezolanos: generales de división sin división, generales de brigada sin brigada y almirantes sin flota. Los Estados Unidos, por su parte, hablan del Gobierno venezolano como de una sucursal y les trae sin cuidado que miles de asesinos, corruptos y malandros continúen al mando.

Otro ejemplo maravilloso: el solemne acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en la olímpica soledad del Palacio de La Moncloa sobre la reforma del sistema de financiación autonómico. Los independentistas se han salido con la suya y se impondrá su principio de ordinalidad para que más recursos reciban lo que más contribuyen a la financiación del Estado. Para que este latronicio no parezca el colmo de la indignidad, el Gobierno socialista ha decidido soltar más pasta a las restantes comunidades a costa de aumentar los porcentajes de IVA y el impuesto sobre la renda para las haciendas regionales. Son 21.000 millones de euros los que se cederán y que contribuirán tanto al déficit a medio plazo de las comunidades como al aumento del déficit a corto plazo del Estado, al que se le restan miles de millones para pagar las pensiones, la investigación científica y tecnológica, las obras públicas de relevancia estratégica o las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado.

No, no es una chifladura, sino una irresponsabilidad intolerable. En Canarias el incremento es casi insignificante y el riesgo – en este contexto demencial – de que los recursos del REF entren en el cómputo de la financiación de la Comunidad es más que evidente. Y todo esto para contentar a ERC y que Salvador Illa vea aprobados sus presupuestos en primavera. Pues bien: cientos de cargos socialistas están desfilando para trompear que el acuerdo es inmejorable «y todo el mundo sale ganando» aunque se asfixie económicamente al Estado. Pero lo mejor de todo es que tanto el PSOE con ERC saben que esta reforma jamás se aprobará en las Cortes. Les basta blandirla como relato para seguir negociando sus raquíticas miserias en Madrid y Barcelona.