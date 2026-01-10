El tiempo en la política

Hanna Arendt, filósofa y batalladora en contra del totalitarismo, sobre todo, la presencia de los fascismos en los tiempos oscuros de la humanidad, dejó como referencia de sus investigaciones un párrafo ciertamente clarificador.

“La sorprendente celeridad con la que son olvidados los movimientos totalitarios y la sorprendente facilidad con la que pueden ser reemplazados”.

Entendiendo por totalitarismo aquellos sistemas de poder político caracterizados por el control absoluto del individuo por el Estado sin que pueda hallarse límite alguno ni moral ni legal.

Y ahí la pregunta ¿ dentro del sistema democrático, con todos los valores que lo definen, la libertad, igualdad y fraternidad, se podrán alterar o disfrazar de totalitarismo?

En el libro de Maurice Joly “Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu” , al referirse este último a las exquisiteces de la democracia destacando los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial para asombrar y doblegar al autor del Tratado del Príncipe, este, por su parte, manifestó que con la mitad de ellos se convertiría en el dictador perfecto, además, aplaudido por el pueblo.”.

En el espacio de la alta tecnología ,grupos que detentan poder son capaces a través de los algoritmos de la inteligencia artificial manejarlos desde la distancia para que parezcan lo que no son, para que sus decisiones lleguen a los rincones donde este se comenta, discuten cuestiones que ni siquiera se han tratado, ni se han debatido, originando que desde la ficción del espacio de las instituciones democráticas emane un poder absoluto que se traduce en acción política.

Si esto acontece con una facilidad pasmosa y la aplaudimos desde las cavernas de un cómplice silencio que oculta verdades que desconocemos ¿ no estaremos consciente o inconscientemente abriendo escenarios para que el totalitarismo aparezca con un nuevo rostro que encima complace y convence por si mismo?.

Todo es posible. Las revoluciones científicas desde su estructura analítica por Thomas Kuhn, reafirma que la evolución de la teoría científica no proviene por la acumulación de hechos sino por determinadas circunstancias y posibilidades intelectuales sujetas al cambio, modificando la ciencia con un nuevo paradigma.

Si hablamos con quien nos plazca, si estamos sometidos a la influencia de los que hablan, si seguimos pautas de conducta donde la propaganda influye como provechosas, e inmejorables.¿ no nos están acortando el espacio de la decisiones y de las certezas?.

Seguramente las discusiones quedarán para las Academias que encerradas en sus doctas paredes , de ellas no saldrán y si lo hacen, lo harán mediatizadas.

Y por otro lado, las certezas son cambiantes, según cambia la situación; y como bien dice Mario Benedetti” cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas” .

De ahí que, si nos han adelgazado las ideas, y muchas nos las han secuestrado; si el gran discurso se diluye en otro más grandilocuente aún, pero sin respuesta ¿No estaremos forzando una maquinaria que parecía dormía y que las exigencias, no las nuestras, sino otras infinitamente más poderosas , han modificado valores y conductas que nos conducen a un estado de alienación permanente?