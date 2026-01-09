Comencé a ver Song Sung Blue: Canción para dos sin demasiadas expectativas y, en ocasiones, eso puede ser determinante porque, al final, me terminó sorprendiendo agradablemente. En otras circunstancias, esta propuesta me hubiera pasado desapercibida, pero confieso que la notable química entre los protagonistas, unida a una curiosa trama y a una atmósfera capaz de contagiar optimismo y vitalidad, al tiempo que recalca situaciones deprimentes, me ganó.

Song Sung Blue es el título de una conocidísima canción de Neil Diamond. De hecho, el largometraje cuenta la historia, al parecer real, de dos músicos de escasa fortuna que deciden impulsar sus carreras a través de espectáculos musicales en tributo al famoso cantante norteamericano.

La pareja, tanto artística como sentimental, empieza a saborear el éxito, aunque esa fama sobrevenida afecta a su relación. Seguramente el tema más popular de Diamond sea Sweet Caroline, convertido ya en icono mundial. Tal es así que en 2019 fue seleccionado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones, calificándolo de «cultural, histórica o estéticamente significativo».

Asume la realización de la cinta Craig Brewer, cineasta irregular que tan pronto filma una innecesaria y prescindible nueva versión de Footloose en 2011 (teniendo en cuenta que la original de 1984 continúa emitiéndose por televisión con gran repercusión) como estrena Hustle & Flow, por la que Terrence Howard logró una nominación al Oscar al mejor actor principal. Y lo mismo rueda una endeble y descartable continuación de El príncipe de Zamunda como dirige esta Song Sung Blue, con la que evidencia mayor profundidad y sensibilidad.

Ese comportamiento irregular se aprecia en determinados tramos del metraje, pero, vista en su conjunto, la película reconforta y nutre al espectador gracias al ánimo que otorga la música, incluso adentrándose en la miseria humana. Y, sobre todo, sorprende la capacidad de concatenar momentos emotivos y sentimentales, que generan una destacada aura de nostalgia, con otros más propios del melodrama.

Como suele suceder en el ámbito de los imitadores, se destila un tufillo cutre, de feria de segunda, aunque, contra todo pronóstico, aporta más que resta al resultado final, reflejando el devenir de dos bellas personas atraídas por el infortunio.

Hasta ahora, el filme ha recibido una candidatura a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz protagonista en comedia o musical. Asimismo, en los Gotham Independent Film Award recibió un premio honorífico en el apartado de musical. Desconozco si hallará cabida en el resto de certámenes cinematográficos, pero se trata de un proyecto que, como mínimo, me ha sorprendido, lo cual resulta cada vez menos habitual.

Hugh Jackman y Kate Hudson encabezan el reparto y constituyen, sin duda, el punto fuerte de esta producción. Él ya ha triunfado en otros musicales (Los miserables, El gran showman) y ha acreditado su condición de estrella todo terreno que se desenvuelve con soltura tanto en las sagas asociadas al cómic (ha interpretado a Lobezno en multitud de ocasiones) como en retos más dramáticos (Prisioneros, El truco final).

Aquí lleva a cabo un trabajo efectivo y relevante. Ella, ganadora de la estatuilla dorada de Hollywood por su actuación en la deliciosa Casi famosos, se ha especializado en comedias románticas (sirva como ejemplo Cómo perder a un chico en 10 días) y también desempeña una magnífica labor.

En papeles secundarios les acompañan Jim Belushi (Danko: Calor rojo, ¿Qué pasó anoche?), Ella Anderson (Suncoast) y Michael Imperioli (Uno de los nuestros, The Lovely Bones).