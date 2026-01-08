Colección de tonterías exasperantes constantemente expectoradas sobre la crisis venezolana:

1. Nicolás Maduro se entregó en una operación concertada con el Gobierno de Estados Unidos a través de la CIA, la TIA o Spectra. Después de una parodia de juicio y algunos años de cárcel Maduro (y si no puede impedirlo su esposa) será liberado y podrá pasar una vejez tranquila en Miami, donde montará una escuela de rumba. ¿Y a cambio de qué? Del petróleo venezolano y de evitar muertes de los marines y tal.

2. La maluca fue Delcy Rodríguez. Proporcionó información sobre el sistema de seguridad de Maduro y así se pudo dar el golpe a la cabeza del dragón. Rodríguez y Marco Rubio establecieron un plan: el régimen chavista continuaría sin Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, como presidenta, dictaría las órdenes que le trasmitiese el Gobierno gringo. Es una idea estupenda, salvo que la ahora presidenta encargada no tiene una administración mínimamente profesional y eficiente para cumplir órdenes e impulsar procesos. Es algo que a los hermeneutas europeos y norteamericanos no les cabe en la cabeza: la administración pública venezolana es un fracaso cotidiano, es técnicamente incapaz, es venal e incluso estúpida. Canadá o España podría funcionar en ese modelo loco. Disponen de una burocracia profesional, funcional y respetuosa con la ley y los procedimientos reglamentarios. Venezuela –o Uganda– no. Quizás puedas controlar un país corrompido y agusanado por una élite criminal sin movilizar ni un regimiento. Pero sin intervenir activamente su administración resulta imposible. Y eso sin contar con que Delcy Rodríguez –sola o en compañía de su hermano– no controla importantes áreas de poder en el Estado venezolano, empezando por las Fuerzas Armadas, auténtica columna vertebral del régimen.

3. Esto es una operación larga y meticulosamente planificada en la dirección estratégica de imponer un nuevo orden mundial en el que prima el uso de la fuerza sobre el derecho internacional y las relaciones diplomática y etcétera. Me parece que no. Me parece que esto sigue la senda trumpista, es decir, una doctrina del shock –según el concepto de Naomi Klein– aplicada a las relaciones internacionales desde un brutal supremacismo estadounidense. Trump tomó tres o cuatro elementos que estaban en el aire, en especial el canal de comunicación entre Rubio y Rodríguez, que debió parecerse bastante a los diálogos entre la rana Gustavo y la cerdita Peggy, y decidió que con eso bastaba, y adelante, que encima nos saldrá bonito, barato y hasta bueno para las elecciones del próximo noviembre. Y si no funciona, pues al cuerno, bombardeamos otro par de horas. No se me antoja especialmente tranquilizadora esta pachorra amateurista propia del trumpismo. Existe otro factor: China. Venezuela le adeuda a la República Popular China más de 60.000 millones de dólares. Una porción sirvió para recuperar parte de la capacidad tecnológica de producción petrolera en el último lustro, la otra se extravió en varios cientos de bolsillos. Los chinos se estaban cobrando en petróleo. Trump quizás se muestre demasiado optimista si piensa que China se resignará a perder los casi 80.000 millones de dólares que ha metido en Venezuela sin tomar represalias a medio y largo plazo en otros escenarios y espacios económicos y comerciales. Lanzarse de cabeza sin considerar los intereses chinos es una muestra más de torpeza e improvisación. Xi Jinping no es Diosdado Cabello.

4. Edmundo González y María Corina Machado tendrán que esperar. Para los intereses estadounidenses definidos por Donald Trump González y Machado son completamente prescindibles. Ahora y en el futuro del futuro. Según la Constitución venezolana (artículo 233) la presidenta encargada debe convocar elecciones en un plazo de treinta días. Trump lo ha rechazado. No quiere elecciones. No ha ordenado la liberación de presos políticos. Ningún represor será sometido a juicio. Ahora mismo la Dama y el Vagabundo están políticamente muertos.