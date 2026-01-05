Queridos Reyes Magos…

Imagen del cometa Halley tomada en 1985. Este cometa es una de las posibles explicaciones científicas que se dan a la estrella de Belén, que guió a los tres Reyes Magos en su peregrinación desde Oriente. Otras posibilidades son la estrella Polar, una nova/supernova o la estrella Sirio. / NASA Jet Propulsion Laboratory

… este año, una vez más, hemos trabajado con gran empeño e ilusión para entender un poquito mejor nuestro Universo y difundir los resultados entre el mayor número de personas posible. Creemos firmemente que de esta manera contribuimos a avanzar hacia una sociedad mejor, con menos problemas, más justa y desarrollada. Por todo esto, les pedimos que nos ayuden concediéndonos los siguientes deseos para este nuevo año que comienza. Se trata de regalos que creemos merecidos y en línea con los valores que sus majestades promueven.

>> Me llamo Mar Carretero y trabajo en el Observatorio Europeo Austral, en Chile. Como siempre, les pido amistad, alegría y amor. Cuando sea un poco mayor, quizá empiece también a pedirles salud. Pero este año quiero pedirles algo muy especial: ¡un gran avance en la Astrofísica de muy altas energías! En concreto, la finalización de los telescopios LST del CTAO en el Observatorio del Roque de los Muchachos y el inicio de su construcción aquí en Chile. El CTAO será el observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo, y nos permitirá obtener nuevos conocimientos sobre los fenómenos más energéticos del Universo.

>> Soy Jorge García Rojas, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). El año 2026 promete ser especialmente emocionante para la astronomía que se hace desde Canarias, ya que varios instrumentos de última generación comenzarán a trabajar de forma regular en nuestros observatorios. Uno de los protagonistas será MAAT, en el Gran Telescopio Canarias, que permite “descomponer” la luz de los objetos celestes en todos sus detalles. Entre sus primeros objetivos científicos está abordar un viejo misterio: por qué la composición química del gas en las nebulosas planetarias sigue mostrando resultados inesperados tras décadas de estudio. WEAVE, en el telescopio William Herschel, alcanzará su pleno rendimiento en 2026, observando miles de estrellas y centenares de nebulosas de manera sistemática. Gracias a este gran censo cósmico, esperamos obtener una visión mucho más clara de las propiedades físicas y químicas de estas nubes de gas y avanzar así en la comprensión de algunos de los procesos fundamentales que dan forma a nuestra Galaxia.

>> Mi nombre es Rubén Sánchez Janssen y, como director del Grupo de Telescopios Isaac Newton Group (ING) en La Palma, querría pedirles que los telescopios William Herschel e Isaac Newton estén todo el 2026 operando al 100% con sus respectivos nuevos instrumentos: WEAVE y HARPS3.

>> Me llamo Patricia Sánchez Blázquez y trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. Este año me encantaría que se descubriese, por fin, de qué está hecha la materia oscura. Sabemos que existe porque su gravedad mantiene unidas a las galaxias y estructura el Universo, pero sigue siendo invisible y esquiva. En los últimos años, detectores cada vez más sensibles, grandes telescopios y nuevas ideas han acercado la solución a este enigma como nunca antes. Identificar la partícula que la compone sería un hito histórico y una pieza clave para entender el cosmos.

>> Somos Teo Muñoz y Montse Armas del IAC. Cada año tenemos, típicamente, entre dos y cuatro erupciones de binarias de rayos-X transitorias, durante las cuales su brillo crece miles de veces. Pero estas erupciones no son regulares en el tiempo ni todas se pueden observar. De hecho, en los últimos tres años ha habido muy pocas, lo cual es bastante desafortunado ya que estamos en una época única para su observación, con telescopios terrestres y nuevas misiones espaciales (James Webb, XRISM). Una erupción importante y bien observable durante 2026 nos ofrecería los mejores datos jamás tomados sobre estos sistemas, dándonos información clave sobre qué le sucede a la materia en condiciones tan extremas en las inmediaciones de un agujero negro, con un nivel de detalle que hace unos pocos años jamás hubiéramos podido soñar.

>> Soy Jairo Méndez Abreu, de la Universidad de La Laguna (ULL). Hace un par de años, gracias al telescopio espacial James Webb, descubrimos que las barras estelares presentes en la mayoría de galaxias espirales del Universo se pueden formar desde hace mucho más tiempo del que creíamos posible (seis mil millones de años), algo que no encaja con nuestra teoría de cómo nacen estas estructuras. Les pediría, por favor, poder entender qué procesos dan lugar a estas “barras primitivas” y si son iguales a las que vemos en el Universo más reciente. Esto significaría un gran avance para la Astrofísica Extragaláctica.

>> Soy Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez, de la ULL, y lo que les pido es a la vez un regalo y un deseo, ya que no solo querría encontrar una respuesta a una pregunta científica que lleva años protagonizando la investigación de muchas personas, sino que también me encantaría que dicha solución fuese la que yo, y mi intuición, queremos: que los sistemas de dos barras estelares sean los responsables de llevar gas al centro de las galaxias y alimentar los agujeros negros supermasivos centrales, para que estos liberen grandes cantidades de energía convirtiéndose en núcleos activos de galaxias.

>> Mi nombre es Nancy Elías de la Rosa y me voy a permitir pedir un regalo a cada uno de ustedes.

Melchor, a ti te pido ver nacer una supernova y reconocer a su estrella. Observamos supernovas cada semana, incluso cada día, pero todavía hay detalles clave que se nos escapan. Un regalo así, una supernova cercana, bien observada con su historia completa, nos ayudaría a entender cómo mueren las estrellas y cómo esos finales violentos llenan el Universo de nuevos elementos que forman planetas, cuerpos y vida.

Gaspar, necesito más tiempo para pensar. Tiempo para analizar los datos que ya tenemos, para equivocarme y volver a intentarlo. Los telescopios producen cantidades inmensas de información, pero comprender el Universo no siempre requiere más datos, sino mejores preguntas.

Y Baltasar, trabajo en el Observatorio Astronómico de Padua, en Italia, y este año querría volver a casa o, al menos, estar un poco más cerca. Es un deseo sencillo y humano. La ciencia es internacional y viajar forma parte del oficio, pero la distancia también pesa. Crear oportunidades que permitan regresar sería un regalo muy valioso tanto para las personas como para la ciencia.

Y, por último, un deseo conjunto: que la ciencia en este 2026 dé un paso de gigante hacia la igualdad e inclusividad, con mejores condiciones y financiación para poder avanzar de verdad.

Con cariño y nuestro sincero agradecimiento,

Las astrofísicas y astrofísicos de Gaveta de Astrofísica

Biografía Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez, natural de Santa Cruz de Tenerife, es la coordinadora de Gaveta de Astrofísica. Licenciada y Doctora en Física por la Universidad de La Laguna, ha sido investigadora postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de St Andrews (Escocia), la Universidad de Granada, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente estudia la formación y evolución de galaxias como Investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de La Laguna y es coinvestigadora principal del proyecto CoBEARD. En 2023 fue nombrada Hija Predilecta de Tenerife por su contribución a la sociedad, la cultura y la investigación en la isla.

***Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez.