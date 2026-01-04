Prestigiosos estudiantes en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna

Si algún centro educativo es señero en Canarias, sin duda lo es el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna, la única ciudad canaria declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que a principios del siglo XVI comenzó siendo Convento de San Agustín y luego único Instituto de Enseñanza Secundaria del archipiélago. Llamado ‘Instituto de Canarias’, o ‘General y Técnico de Canarias’, todos los centros de enseñanza canarios dependían de él, el único que proveía del título de Bachiller previo a la Universidad.

Además de Instituto de Enseñanza, alberga los fondos de la sala de Antropología y Arqueología Anatael Cabrera, una destacada muestra de pintura canaria, y, tras el golpe militar de 18 de julio de 1936, fue brutal centro de torturas y cárcel de Falange.

A lo largo de sus casi dos siglos, miles de estudiantes han pasado por sus aulas, destacando un grupo cuyas vidas motivan un trabajo de investigación plasmado en el libro El Patrimonio Cultural del Instituto de Canarias de La Laguna, presentado el 18 de diciembre por el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, y el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, patrocinado por el Ayuntamiento, una valiosa colaboración que les honra y mucho agradecemos, un proyecto educativo a cargo de 23 autores -Mayra Afonso, Joaquín Aguilera Klink, Matilde Arnay, Teresita Bonilla Abreut, Alicia Cabrera, Mariana Cejas, Álvaro Díaz, Manuel Adolfo Fariña, Ana María García Pérez (coordinadora), José Vicente González Bethencourt, Juana González, Eligio Hernández Gutiérrez, José Manuel Hernández, Juan Ramón Herrera, Eliseo Izquierdo, Aarón León, Milagros Luis Brito, Natalia Pais, Francisco Pérez Caamaño, Mercedes Pérez Schwartz, Margarita Rodríguez Espinosa, Carlos Rodríguez Morales y Leandro Trujillo-, que lleva el título de Retrospectiva sobre antiguos alumnos, que intento resumir.

Comienza por Juan Bethencourt Alfonso (San Miguel de Abona, 1847), que recibe el título de Bachiller en Artes por la Universidad de Sevilla en 1867, tras lo que en la Universidad Complutense de Madrid estudia Medicina y Cirugía, que ejerce en Tenerife, siendo muy notoria su inquietud cultural en el libro La Historia del Pueblo Guanche.

El escritor, abogado, masón y diputado a Cortes Luis Rodríguez de la Sierra y Figueroa nació en 1875 en Puerto de la Cruz, estudió Derecho en la Universidad de Granada y tuvo diez hijos. Fue defensor de los obreros amotinados en Hermigua (Gomera) en 1934, concejal de Puerto de la Cruz y consejero del Cabildo. Llegó en barco a Cádiz el 21 de julio de 1936, donde fue detenido por legionarios y devuelto a Tenerife, interrogado en la sede masónica de la calle San Lucas, recluso en la Prisión Flotante, y el 21 de octubre arrojado al mar, y su hijo Guetón asesinado en Las Cañadas de El Teide.

Blas Cabrera Felipe nace en Arrecife en 1878. Hijo de un notario lagunero, marcha a Madrid y se convierte en un físico de proyección internacional.

El médico Manuel Bethencourt del Río, fundador en Canarias del PSOE, nació en Teror en 1882, vive en La Orotava, estudia Bachiller en Icod de los Vinos y Medicina en Cádiz, especializándose en París, Berlín, Viena y Londres. A su regreso trabaja en La Orotava y Santa Cruz de Tenerife, donde es conocido por ‘el médico de los pobres’, y, siendo presidente del Cabildo el 18 de julio de 1936, es detenido y pasa varios años en las prisiones franquistas, hasta que, muy enfermo por las condiciones de vida carcelarias, fallece en Santa Cruz el 3 de junio de 1944.

Juan Negrín López nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1892, estudia Medicina en Alemania, catedrático de la Universidad de Madrid, diputado por el PSOE, ministro de Hacienda y único canario presidente del Gobierno de España. Exiliado, fallece en París en 1956.

Agustín Espinosa nace en Puerto de la Cruz en 1897, estudia Filosofía y Letras en La Laguna, profesor y escritor surrealista, perseguido, sufre enfermedades incurables, y fallece con 41 años en Los Realejos en 1939.

José Carlos Schwartz nace en Santa Cruz en 1897, maestro y abogado, gobernador civil y alcalde santacrucero, fue detenido el 18 de julio de 1936, preso en Paso Alto y Fyffes, y el 2 de octubre lo matan y entierran en una fosa común en El Teide.

Óscar Domínguez nace en La Laguna en 1906, regular estudiante pero muy excelente pintor surrealista, escondido el 18 de julio hasta que un barco portugués lo lleva a París, fallece en esta ciudad el 31 de diciembre de 1957.

María Rosa Alonso, nacida en Tacoronte en 1909, como no estaba bien visto que una mujer escribiera artículos usaba el seudónimo María Luisa Villalba. Estudió Filología en Madrid, y, «por ser mujer y roja», se exilia a Venezuela en 1953. En 1987 es Premio Canarias de Literatura y fallece con 101 años en La Laguna.

El Rector Magnífico de La Universidad de La Laguna Antonio González nace en Los Realejos en 1917, estudia Química, sufre represión con el Golpe de Estado, es el primer canario catedrático de Universidad, amplía estudios en Cambridge, y con casi 85 años fallece en su casa de La Laguna.

Bueno es que la juventud canaria conozca la vida de estas personalidades, de las que nos sentimos muy orgullosos.