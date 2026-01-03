2026, quiero todo contigo

Hello, 2026!, te esperaba desde hace un año, deseando llegar a conocerte, con la ilusión y, a la vez, con esa incertidumbre sobre la manera que elegirá nuestro destino para que nos acompañes.

Me gustará que seas uno de esos años con capacidad de unirnos, de darnos esa energía que al final lo mueve todo; por encima de la mayor o menor suerte, finalmente seremos nosotros, con nuestra energía, los que podremos decidir qué hacer con lo que acontece, para así transformarlo en felicidad o en tristeza… Me gustará que tengamos una mirada positiva, dirigida a eso que nos ayuda a enfocarnos en lo importante… Quiero que la ligereza rodee nuestras vidas; que podamos tener muchas primeras veces y que, además, nos salgan bien; porque me encanta ser de las personas que piensan que todo esta trazado, y que cada uno de nosotros, un poco entre la duda o la certeza sobre ese destino, hacemos todo lo posible para dirigirnos hacia nuestra ‘Hoja de ruta establecida’; dando por hecho que somos responsables al 100 %, aunque el control, posiblemente esté en manos compartidas. Es necesario esa sensación, para así sentirnos personas más serenas, y por eso a la pregunta ¿destino o casualidad? me gusta responder destino, más que pura casualidad. Jugar a vivir en esa dualidad nos hace entender más, ser más amables con nosotros y además intuitivos en nuestras decisiones.

Me gustan los atardeceres, esos que en Cádiz son rojos, eternos y curativos… Me gusta el mes de mayo, porque asoma el verano, y entramos en el ecuador del año. Me encantaría que este año te aportara calma, paz y mucha, mucha compañía, que te sientas acompañado y que desarrolles muchísima compasión, especialmente contigo; tratarte bien, respetarte y no destruirte, porque entonces aniquilarás al resto.

Ponte pequeñas metas, aunque no mañana, que no podemos saltar de un año a otro, así como si nada, porque nuestras emociones y sentimientos tienen que interiorizarse.

Que la ira sea mínima, porque no somos conscientes de que nuestras frustraciones conducen hacia dos canales emocionales; la tristeza y la ira… Y esa ira puede destruir la convivencia personal y laboral. Además, la ira es exponencialmente generadora de más ira, porque eres incapaz de reconocer en ese estado las observaciones de otras personas, aunque incluso ellas quieran ayudarte. El camino del aislamiento se inicia y no eres consciente. La tristeza es manejable, la ira mucho más auto destructiva.

Quiero todo contigo, 2026; sumas 10, así que mira qué numerología tan atractiva… Ojalá sea un año 10 para la ciudadanía, para los gestores públicos, para nuestra forma de vida y avance en general.

Vive más, plantéate el nuevo año como un año más sano para ti. Evita obsesionarte con esas manías, conscientes o inconscientes, que nos imponemos de grandes metas o propósitos. Déjate llevar un poco más, porque todo cambia muy rápido. Insisto en la necesidad del auto cuidado, en iniciar nuestro nuevo año pensando y repasando los agradecimientos hacía el año 2025, ese que salió de nuestras vidas hace prácticamente un ratito.

Desarrolla la flexibilidad y el cero juicio; cada vez es más necesario, especialmente porque te vas a permitir muchas más cosas, más errores y, por lo tanto, más oportunidades. Si la flexibilidad no forma parte de tu vida, la culpa se apodera de ti, y casi que no nos apetecen más sentimientos de culpa.

Disfruta de ti, y conecta contigo aunque sea mínimamente. Y, como me gusta decir, aunque mientas a tu agenda, anota o bloquea una o dos horas, una o dos veces a la semana, y esa será la cita contigo; reserva pequeños espacios y mantenlos en secreto, salvo a un reducido círculo cercano; especialmente si desarrollas un cargo directivo o cargo público, y ponlo en tu agenda, anótalo, como una gestión más.

¿Recuerdas las minisiestas de 20 minutos? Practícalas, es el tiempo que necesitas para que puedas desconectar sin adormecerte, te ayudará a que el día vaya a otro ritmo para ti.

Analiza tus procesos de delegación; ya la ciencia conoce que lo escaso atrae, y lo selectivo es valorado, así que no puedes estar en todos los lugares, porque tu Marca Personal se deshace. Tenemos que fortalecerla, porque este año es el año de la credibilidad, de los proyectos políticos reales ejecutados, y de explicarle mucho a la ciudadanía desde la candidatura política, para que cuando se acerquen las elecciones seamos percibidos como más auténticos; la autenticidad nos aporta legitimidad, por lo tanto nos aporta influencia, que tiene muchísima más fuerza que la autoridad.

Súper feliz año para ti; leía una cita el último día del año 2025 que me encantó por su poder reflexivo: «El miedo y las dudas impidiendo que miles de personas empiecen el año juntos».