Salir del Closet

Hubo una vez un ministro, en el gobierno de nuestra Piel de Toro, que inspiraba mucha confianza. Antes Magistrado, en la Audiencia Nacional, tenía fama de implacable y serio. Dominaba nuestra lengua. Su conocimiento jurídico, demostrado, lo revestía de más carisma. Pensamos, en gran mayoría, que Sánchez delegaba la cartera de Interior en una persona de solvencia acreditada. Nos equivocamos.

El otrora reputado jurista olvidó, como ministro, la mesura en el leguaje, la imparcialidad, el deber de darse a todos los españoles, el respeto por las ideas, y las formas en manifestar las propias. Fue entonces cuando Marlaska, con cara desencajada, furia inusitada y preso de la ira, gritó con voz aguda que mientras los socialistas salían del armario los del PP se mantenían dentro (comentario referido a puteros, machistas, y todos los colectivos).

Sentí como la sangre se me helaba. El mito cayó cuando, de un juicio particular y descabellado, alcanzó una generalidad despreciable; por carente de sentido.

No todos los del PP (de todos los colectivos) están escondidos en los armarios como búhos. Tampoco todos los socialistas, en armonía y alegría multicolor, han salido del closet. La expresión se relaciona con hacer público la condición homosexual. Entonces, podemos concluir que todos los socialistas son homosexuales y han salido del armario; y todos los del PP también lo son; pero a puerta cerrada. Y por tanto, todas las personas socialistas y del PP de nuestro país son sarazas. En conclusión, la gran mayoría de españoles somos homosexuales y lo desconocíamos. Es definitivo: el conejo de Marlaska le riscó la perra.

Sr. Ministro, por su mismo razonamiento, los exministros puteros del Gobierno convierte a todos en los mismo. De igual forma, si Zapatero es riquísimo gracias al petróleo venezolano y los negocios turbios con Maduro (Koldo dixit), todos los expresidentes de España son unos “mete pa´ la saca”.

Llegados a este punto, le recuerdo que la cuestión sexual es personal e íntima que sólo la persona afectada decide, en libertad, al respecto. Es una cuestión propia de la dignidad como ser humano. Usted, que la tuvo, la perdió de cuajo: nada tiene que ver con puteros y machistas. Son conceptos radicalmente distintos. Bien que lo sabe.

Cálmese. Piense que hay otras necesidades en toda España mucho más perentorias. Vivienda, niveles de pobreza crecientes, muchas necesidades sociales… Todas ellas silenciadas por un ruido ensordecedor que usted así ha alimentado y que nada aporta.

Y nuestro gobierno canario, ni entra ni sale (ni del closet ni de ningún sitio). Y así va la Legislatura… caminito de Belén. Mientras nuestra sanidad, educación, servicios sociales, dependencia… esperan, pacientemente. ¿Las disculpas? Las de costumbre: Que si Pedro no nos manda perras; que si estamos asfixiados de pateras, que dónde los colocamos… ¡Ay! echados sobre una cama, llamada “queja permanente”.