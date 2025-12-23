Regala autores canarios

Hoy me vas a permitir que barra para casa; para mí casa, que también es la tuya.

Estamos en las fechas del consumismo por excelencia, cuando todos nos lanzamos en tromba a la calle en busca de regalos para familia, amigos, compañeros y compromisos.

¿Para cuántas de esas compras no tenemos ni idea de qué regalar?

Vamos de tienda en tienda, como locos, hasta acabar comprando lo primero que se nos ocurre y que, probablemente, acabará en Wallapop.

Muchos de ustedes se acaban decidiendo por un libro (¡bien por eso!), pero ¿cuál?

Más allá de polémicas, muchos recurren al premiado de turno, ese que ocupa las mesas centrales de las librerías y el puesto privilegiado del escaparate. El que sale en la tele y en las noticias. El del autor que es un periodista o actor o famoso por lo que sea, no necesariamente por escribir. Más fácil, imposible.

Y está bien, rápido, sencillo y sin complicaciones.

Pero, ¿te has dado cuenta de que allí mismo, a la entrada, hay un autor local ofreciendo sus libros?

Apuesto a que has pasado por delante sin darte ni cuenta, o que lo has ignorado pensando que no debe de tener mucha calidad.

¿Por qué?

Porque está aquí, y, claro, a veces pensamos que lo de fuera es mejor.

Te equivocas.

Ese escritor o escritora puede ser muchísimo mejor que el autor premiado de turno (sigo sin querer entrar en polémica) y, además, va a hablarte de su libro y vas a ver la pasión que ha puesto en escribirlo. Y te lo va a firmar. Y te lo va a agradecer. Y te vas a llevar una obra de artesanía, como cuando visitas el mercadillo de Navidad y sabes que lo que venden ahí es distinto a lo que ofrecen las grandes tiendas o los centros comerciales.

En Canarias tenemos grandísimos autores de todos los géneros: romántica, histórica, misterio, terror, policiaco, poesía… Y para todas las edades: literatura infantil, juvenil y adulta.

Imagina ese momento en el que entregues tu regalo. Si es el bestseller de turno, la persona que lo reciba lo cogerá y lo dejará a un lado, uno más. «Ah, vale. Gracias».

Ahora imagina que le entregas el libro de ese autor que no conoce. O puede que sí, ojo. Le cuentas cómo lo conociste, cómo te habló de su libro, cómo era y lo que te transmitió. Y le enseñas la dedicatoria. Y es otra cosa. ¿No te parece?

Estamos en una época en la que debemos luchar por lo nuestro, por el consumo local, por reivindicar el valor de nuestras islas y nuestros vecinos. Y, sobre todo, debemos recordar que somos tan buenos como cualquiera de fuera.

Porque lo somos.

Así que, compra productos locales y apoya a los escritores locales.

No te vas a arrepentir.

Hazme caso.