Manuel, Arturo, Eugenio

Un inolvidable trío, cada uno por su cuenta, uno nació en Tenerife, el otro en Gran Canaria, el último (el último en morir, precisamente) nació muy lejos, en Barcelona. A Manuel Padorno se lo llevó un día de mayo de 2002, en Madrid, adonde fue a leer poemas en el Retiro, junto a su amigo Arturo Maccanti. Cayó como del rayo con un infarto que acabó con su pasión y su vida: la literatura, la pintura, la alegría de ver de cerca Las Canteras.

Arturo estaba allí. Uno de nosotros fue a buscarle a la pensión madrileña. Se quedó estupefacto, como si aquello no hubiera ocurrido. Y cuando terminó de reponerse preguntó: «¿Y qué hacemos ahora?» Alguien le dijo: «Ahora vamos a recitar, en nombre de Manolo»

Habían sido hermanos, alguna vez uno era padre del otro, o viceversa, de modo que Arturo quedaba huérfano, condenado al silencio en el que vivía ya el otro par de su vida, Manuel Padorno. Recuerdo siempre a Arturo llorando en La Laguna, había muerto su hijo.

Aquel ya era un río que se lo llevó muchos años después. Arturo era un poeta de sí mismo, siempre buscándose, y desde aquella noche negra en la que murió su hijo, tan muchacho, ya no fue nunca más el que había sido. Lo vi caminar hasta el fin por su ciudad de siempre, de toda la vida, pero yo lo veía como si estuviera aun en Madrid, en pos de Manolo, cuando ambos ponían en marcha, con Josefina, Taller de Ediciones, la ambiciosa relación de Manolo (y los demás) con la edición literaria más audaz de los canarios del exterior.

Arturo no se adaptó a aquel viaje, porque su viaje, el que hacía en solitario, sin el niño, con su mujer ya enfadada con la vida, estaba en La Laguna, donde tenía sus amigos y, sobre todo, tenía la memoria dolorida de aquella mañana en que él lloraba al muchacho. Manolo, su hermano más fiel, se fue luego de Madrid, a Gran Canaria, su tierra y su mar; yo lo veía en las noches y en la soledad, pero rodeado de gente, como si fuera un niño que se buscara a sí mismo en la alta madrugada mientras él, el otro, escribía versos mientras soñaba con el billar de las noches que nunca cerraban.

Eran amigos que a veces fueron también desconocidos, distantes, incapaces de explicarse por qué las vidas les daban todo tipo de empujones, aunque, cuando se encontraban, volvían a tratarse en diminutivo, en busca del tiempo perdido en Santa Cruz, en Madrid o en Las Canteras.

A Arturo lo fui a buscar muchas veces a Tacoronte, donde vivía a ratos, o me lo encontraba en el Teide o en el Puerto de la Cruz, donde alternaba versos y extranjeros, aquellos seres (sobre todo italianos) que le recordaban no sólo la raíz de su niñez sino, también, su deseo de ser otra vez el adolescente que no acababa de salir de la tierra de los suyos.

El tiempo de Madrid, al contrario que a Manolo, que era de todas partes, y a todas partes fue, lo dejó ardiendo: era imposible hallar allí la esencia del niño, que estaba en la parte de allá del mundo, en el recuerdo de La Laguna. Mientras tanto, mientras estos dos hermanos raros, y tan queridos, se veían y se desveían, por ella estaba Eugenio, el más chico, el que ahora se ha muerto dejando ya el trío, aquel trío, en la parte de allá de la vida.

Cuando yo lo conocí, al tiempo que conocía a Pepe Alemán, este Padorno joven era amigo de todo el mundo, compañero de inteligencias como José Luis Pernas, Jorge Rodríguez Padrón, Alberto Pizarro o Carlos Pinto Grote… Era entonces el callado que hablaba tan solo si debía puntualizar algo de lo que escuchaba, como si guardara la voz para menesteres propios de la poesía de otros, o también de la suya propia.

La vida era con otros, asentado en París o en Gran Canaria, no era tan solo un poeta o un profesor, sino que además tenía el don de la amistad, la capacidad del silencio de quien escucha para luego corroborar o, en silencio, para irse quedo sin más discusión, en paz con su inteligencia.

En París, por ejemplo, trabajó de firme, pero no descuidó el buen tino que tenía su conversación, que combinó con José Ángel Valente o Severo Sarduy, que también tuvieron que ver con su hermano Manolo. Por allí estaba también Emilio Sánchez-Ortiz que una vez, en Las Canteras, cerca de donde fue a vivir Manolo, llenó de botellas de cerveza la playa para dejar huella de una noche sin fin.

Gracias a la noche Manolo fue el poeta que fue. Su hermano menor, el que ha muerto ahora, fue el poeta oyendo, en silencio, queriendo ser más del día y de los versos que de la noche de Las Canteras. Ahora que lo recuerdo, y que lo veo, vienen a verme también, en esta desolación que constituyen los que ya se han ido, sin voz, perdido el aire disociador de la vida, a Alfonso O´Shanahan, o veo, generoso y genial, a Martín Chirino, haciendo de las noches y de los duérmelas espejo de su sabiduría y de su alegría de compartirla.

Padorno, el joven Padorno, como lo había sido el Padorno viejo o mayor, formaba parte de un universo que ya es difícil crear de nuevo, porque él lo hizo compacto y cercano, un profesor dedicado a la modernidad canaria y a la esencia de lo que fueron su voz, su esperanza y su risa, esperando que su semilla, la de la poesía, se emparentara con las de sus amigos o antepasados. Una poesía que estaba marcada por el deseo de durar en otros, en aras de la amistad y del abrazo.

Hay una fotografía en las (hermosas páginas) que compiló este periódico a raíz de su muerte. Ahí se ve a Juan Jiménez, a Manuel González Barrera, a Eugenio Padorno y a Juan Caballero. Están en La Laguna, en 1964. Todos ellos se juntan con los hombres del joven Padorno, que a su modo tímido sonríe, buscando acaso en el horizonte la vida.

No sé acabó. Su poesía está como la de aquellos hermanos que constituyeron el trío del que he venido hablando: Manuel, Arturo, Eugenio.