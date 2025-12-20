Política mágica

Me gusta decir que la magia está en todas partes, que solo tenemos que desear desprenderla o percibirla. La magia está en ese momento en el que te comunican que serás el candidato, esa noche mágica donde te proyectas, y provoca que esa ilusión llegue a superar a los miedos.

La magia del día D, el día de la elección, esa última noche… La preliminar, y ya la noche definitiva… Esa comparecencia cuando has ganado y, además, ya sabes que vas a gobernar, que no dependes de pactos; porque hoy, ganar una elección no te garantiza el gobierno.

Magia es la creencia que tienes en ti, de que podrás, de esa calma que te producen las primeras elecciones, de esa capacidad que solo se produce en las primeras veces… Cuando han creído que tienes el poder, la capacidad y la motivación para llegar.

La magia de tus padres disfrutando de tu triunfo. La satisfacción que desprendes en tu equipo, y el orgullo que se genera. La magia de esos primeros paseos por tu ciudad después del triunfo. Me parece apasionante la credibilidad que adquieres para ti y la soledad que desarrollas tras el triunfo… Excesiva tensión y, de golpe, esa parada en seco que provoca el triunfo; la escalada y ahora, comenzar el descenso. La magia de tu primer discurso, donde cuidas hasta el último detalle… Es como ese flechazo a primera vista en un día aburrido.

La política dejó de ser, exteriormente, mínimamente mágica, básicamente porque existe en muchísimas ocasiones capacidad de conexión cero. El político mágico, emocionalmente, es mucho más pausado y lineal, no es de altibajos emocionales, ni de grandes manifestaciones eufóricas o tristes… Recuerdo que de pequeña mi madre y mi abuela me enseñaban que no debemos de despedirnos nunca, que todo es un hasta luego, un hasta ahora… Que la magia reside en nunca decir adiós… Y reconozco que me produce cierto temor decir adiós… Me gusta dejar alguna cosa en los lugares que amo, para poder volver, quizás por ello me gusta mucho más regalar que recibir regalos…

Nuestro magnetismo personal está muy relacionado con nuestro poder de influencia, y eso está conectado con ese despliegue interesante que, como cargos públicos, o sencillamente como personas podamos transmitir.

Son claves algunos factores para lograr atraer.

Es súper interesante ser un provocador de conexiones. No es suficiente con conectar nosotros, sino ser un elemento de conexión entre otras personas; un factor de generosidad brutal.

Es vital la percepción sobre nosotros mismos; cuidarla es esencial para entender que nuestra personalidad es atractiva.

Actualmente, la política está dejando de ser genuina. Ha logrado que cada persona se olvide de su esencia, de su valor y de su Hoja de Ruta… Y haya entrado en la política de la soledad; porque defiendo que más que polarizadas, las personas se sienten solas.

Y la política necesita más de magia que de espectáculo, ¿no crees?

¿Cuál puede ser la raíz de la ausencia de magia e ilusión en la percepción de la política actual?

Básicamente, estaría motivada por los sistemas organizativos internos, alejados de un sistema clásico y validado, más empresarial y ejecutivo. La base está en la configuración de los criterios aplicados en la selección de los recursos humanos que componen las estructuras políticas, y de la ausencia interna de un sistema de evaluación clásico del desempeño. Además, la propia endogamia origina que se solapen los cargos públicos con los orgánicos; eso complica todo el sistema y minimiza la independencia de los resultados, la fijación de objetivos, la exigencia y los niveles de una evaluación del desempeño medianamente libre; condicionando la libertad de las decisiones internas que se toman en materia de gestión de personas.

La superposición funcional no permite sistemas aislados de auditoría interna. Esa ausencia genera que, desde la dirección, sea casi imposible implantar o sustentar valores. De ahí que sacrifiquemos magia e ilusión por espectáculo y espectadores… Y quizás, este sistema puede estar desgastando a los políticos auténticos, capaces de conectar y generar sueños… La propuesta de un diseño interno que aísle a la gestión pública de los miembros del partido de las estructuras internas de gestión es un sistema de desarrollo nada descartable; una propuesta de futuro para generar ilusión…