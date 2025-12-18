Canarias no renta

Alguien bien informado me comentaba hace un par de días su quiniela para las próximas elecciones generales: se celebrarán después de las de Aragón y Castilla León y antes de las andaluzas, si no es que Pedro Sánchez haga coincidir la convocatoria nacional con la de Juanma Moreno. Es muy plausible. El PSOE muy probablemente se llevará tres hostiones políticos en todas, según auguran los sondeos electorales, pero lo de Andalucía será peor, mucho peor, porque la candidata del PSOE es la vicesecretaria general y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Eso no se lo podía permitir. Más matizadamente: Sánchez tiene tres o cuatro meses para salvar la legislatura. Si en ese plazo reverdece su acuerdo con Esquerra Republicana y reconquista el frío corazón de Junts per Catalunya, con Puigdemont impecablemente amnistiado gracias al Tribunal Constitucional, seguirá hasta el final, aunque sea arrastrándose cual babosa. Si no, pulsará el botón de elecciones anticipadas antes o en coincidencia con las andaluzas.

Esteban Hernández, al que debe leerse en sus análisis a corto y largo plazo, porque enlaza siempre lo estructural con lo cotidiano, estima como otros muchos que los aliados o cuasialiados del sanchismo no tienen incentivos para romper con el Gobierno definitivamente y propiciar elecciones de inmediato. Creo que es discutible. Demasiado saben ERC y JxC que Pedro Sánchez ha llegado al límite de su capacidad. Por ejemplo, el empecinamiento en introducir el cupo catalán al margen de las demás comunidades y afectando directamente al sistema de financiación autonómica no tiene ningún futuro factible. Necesita disponer de tres o cuatro años por delante para implantarse rápida pero paulatinamente. Sánchez apenas tiene uno y medio. Y una vez con la sentencia del TC en el bolsillo, Puigdemont puede volver a Cataluña tranquilamente. Y no tendría problemas en encabezar la lista al Congreso de los Diputados por Barcelona y batirse heroicamente con la derecha española y la ultraderecha españolaza, si así le place, hasta volver a disputarle la sagrada púrpura a Salvador Illa en el 2028. En cuanto alguna de las dos fuerzas independentistas catalanas deje claro que manda a Sánchez al diablo, el PNV, con ánimo contrito, solicitará elecciones generales. Ciertamente cogobierna con el PSOE en el País Vasco, pero se antoja harto improbable que los socialistas pacten con Bildu para continuar en el Gobierno autonómico. Porque Bildu ha crecido en los últimos años a costa de los peneuvistas, desde luego, pero también en un pequeño porcentaje al PSOE que, como en otras comunidades autónomas, ha envejecido electoralmente: su respaldo entre los jóvenes cada vez desciende más intensamente.

Esta inestabilidad política, la que deriva de ausencia de presupuestos generales del Estado, de la imposibilidad física y metafísica para pactar y construir grandes reformas indispensables, de la sustitución de líneas y programas socialdemócratas por gestos populistas que se cacarean como prodigiosos éxitos de gestión, como subirle el sueldo a los funcionarios, tienen necesariamente su impacto en Canarias, como en todas las comunidades autónomas, cuyo sistema de financiación, por no ir más lejos, ya es un sudoku irresoluble si se permite a los independentistas catalanes aportar casi lo que quieran. Es que el gabinete de Sánchez está a lo que está, y entre las cosas en la que está no está Canarias. Es un gobierno cómodamente metropolitano decidido a emplear las islas como barrera y centro de retención de migrantes africanos para que no salten a la Península; Ángel Víctor Torres admitió lacayunamente esta ignominia que se visibilizó en el muelle de Arguineguín. No es que los ministros y secretarios de Estado desconozcan el REF: es que les importa lo mismo que una deposición perruna en cualquier acera. Lo que les molesta a los sanchistas no es que Canarias demande derechos y reivindique inversiones y transferencias sin trampas fulleras, sino que todo ese esfuerzo en contentar a estos tipos que se pasan el día en la playa, chaval, es por quince jodidos diputados. Y eso no renta. n