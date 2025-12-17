En pleno delirio

Como el próximo fin de semana hay elecciones en Extremadura y el candidato socialista, Gallardo, va proa al marisco, el presidente Sánchez decidió adelantar su mensaje navideño a los españoles, españolas y españolos, que tradicionalmente se emite por TVE el día 30 de diciembre. Un pequeño ejercicio de autobombo, al estilo telepredicador de su admirado Nicolás Maduro.

El secretario general socialista, actuando como tal, presentó un documento electoral denominado Cumpliendo, en el que intentó demostrar que el Gobierno, pese a estar en minoría y sufrir, una detrás de otra, reiteradas derrotas parlamentarias, está sacando adelante su programa político. O sea, que el Congreso español es solo un elemento anecdótico y decorativo. No solo se puede gobernar al margen de la cámara legislativa, sino que se puede gobernar bien. Lo siguiente, por lógica sucesiva, debería ser la disolución de las Cortes, para ahorrarnos el pastón que cuestan esas instituciones absolutamente irrelevantes para la democracia, tal y como ha demostrado Sánchez.

En su comparecencia electoral, el líder socialista volvió a hablar del fango. De los medios de comunicación que han revelado la trama de escándalos que han cometido aquellos a los que puso en puestos de responsabilidad. La lluvia de tinta produjo un aluvión en el barranco de La Polla, que se llevó por delante a su mano derecha, secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sepultado por una masa de fango en la prisión de Soto del Real. Y, con él, a un interminable número de víctimas, ahogadas en el barro judicial y mediático, con sus comisiones, sus licitaciones amañadas y sus pelotazos.

Sánchez también habló de esos pobres hombres de su partido víctimas de denuncias de mujeres socialistas, como Francisco Salazar, quemados en la hoguera de los medios antes incluso de que se demuestre su culpabilidad. Lo calificó como un nuevo proceso de inquisición que están sufriendo sus abnegados machirulos; que salpica a un partido que ha sido feminista y ejemplar desde el mismo momento en que las denuncias han llegado a las primeras páginas de los periódicos. Propiamente hablando, han actuado ejemplarmente ante el primer ejemplar publicado.

Lo demás fue más de lo mismo. ¡Qué buenos somos y cuántas cosas hemos hecho! Por ejemplo, éste es el Gobierno que más medidas ha aprobado contra la corrupción, aunque nadie lo diría teniendo un ministro y dos secretarios de organización que han pasado por el talego. Han creado una empresa pública, Casa 47, que va a hacer viviendas para todo el mundo, aunque eso mismo ha prometido sin cumplirlo desde hace años. Presumió también de que España tiene la energía eléctrica más barata de Europa, cosa que es más bien falsa, y del auge de las renovables en un sistema que sufrió un apagón general en todo el país. Y puso en valor que él, o sea, España, fue el primer país que reconoció el Estado palestino, cosa que además de no ser cierta lleva a cuestionar qué beneficio comportó esa supuesta precocidad para todos los españoles.

No sé si Sánchez vive en un delirio. O simplemente es que lo necesita para seguir en pie.