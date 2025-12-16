De la comisión al decreto

En la comisión de investigación sobre las compras de material sanitario durante la epidemia de covid Coalición Canaria se ha pronunciado en contra de una segunda comparecencia del expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres. El Partido Popular ha quedado bastante atónito. Los conservadores estimaban imprescindible que Torres asistiera otra vez por dos razones: porque había mentido antes a sus señorías (lo cual es cierto) y porque se han hecho públicas informaciones que demandaban matizar o ampliar su testimonio. Esto último ya es más discutible. Dejar abierta la puerta a llamar una y otra vez a los comparecientes a tenor de las informaciones políticas, judiciales o policiales que van apareciendo es condenar a la comisión a la eternidad, con un Raúl Acosta octogenario presidiendo sesiones interminables. En realidad la comisión de investigación ya se ha prolongado más que suficiente. Hace muchas semanas debió ser votado y aprobado un dictamen, en opinión de un servidor, señalando una obvia responsabilidad política al menos en media docena de casos, entre otros, los de Ángel Víctor Torres y Antonio Olivera, y todo esto, por supuesto, a reserva de lo que diga la autoridad judicial, porque algún día regresará el caso del tribunal europeo.

Y sin embargo tanto el PP como el PSOE quieren seguir alargando artificiosamente la vida de la comisión de investigación hasta la primavera próxima. El PP porque cree que dejarla crepitando es una forma de desgastar a los socialistas en general y a su líder en particular. Los socialistas por todo lo contrario. Se apuntan a la tesis de Pedro Sánchez («ya escampará») y discurren que dentro de cuatro o cinco meses la maldita comisión quedará amortizada y su dictamen final importará a muy pocos. Como todas las comisiones de investigación sus resultados, su mera existencia incluso, se convierte instantáneamente en un instrumento para dañar al adversario político o para denunciar una persecución inquisitorial, miserable, demoníaca. Los coalicioneros se muestran –o eso creen– más prácticos. A su entender la rentabilidad política y mediática de la comisión de investigación ya no da más de sí. Y en cuanto a Ángel Víctor Torres, se ha evidenciado lo suficientemente su responsabilidad política como para insistir en ella durante meses. Existe, por supuesto, una explicación suplementaria: CC no quiere tropiezos ni interferencias en la negociación definitiva del llamado decreto Canarias, con el que Fernando Clavijo y sus compañeros intentan salvar el núcleo de los compromisos adquiridos en su día por Pedro Sánchez a cambio del apoyo nacionalista a su investidura. Uno de los negociadores principales de los contenidos del decreto en el Gobierno central es precisamente Ángel Víctor Torres.

Coalición necesita que se apruebe por el Congreso de los Diputados un decreto lo suficientemente potente para mostrarlo como un éxito a sus bases y a la sociedad canaria en general. Porque su apuesta por mantener a pesar de los pesares el diálogo político y la negociación parlamentaria con el Gobierno sanchista le chirría mucho a la mayoría de sus votantes, que desconfían de Sánchez o sencillamente lo detestan. Lo detestan –digamos– en cuerpo y alma como un miserable farsante y quizás no entiendan el buenrollito de Clavijo y su paciencia infinita. Y empeora la cosa porque para votar contra Pedro Sánchez y su PSOE ya no está únicamente el PP, sino también Vox, que ofrece todos los encantos de la rabia, la obcecación y el simplismo. La estrategia del modo canario de hacer política y el afán negociador que no abandona el espacio del diálogo, inicialmente una actitud bien recibida, se ha transformado para Coalición en un problema amenazante frente a su propio electorado por los incumplimientos del PSOE, entre despectivos y ladinos, y el crecimiento incesante de la polarización política e ideológica en España. Entre practicar el diálogo con el sanchismo a ser denunciado desde la derecha y la extrema derecha por colaboracionismo con el peor gobernante desde 1976 hay una distancia que se difumina cada día más.