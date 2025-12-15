Sánchez, cero lecciones y elecciones

Pedro Sánchez se declara invulnerable, aunque gobierne a cuerpo galante. En medio de la tempestad, deja claro que ningún impacto contará con la fuerza suficiente para derribarlo antes de 2027. Su balance anual acepta los casos de "corrupción y presunto acoso sexual", donde es curiosa la constatación corrupta y la presunción acosadora. A continuación, señala que los escándalos no implican la mínima erosión, incluso se permite una cierta elasticidad ética. Ya no pide perdón a los ciudadanos, ahora felicita a los responsables de la nula respuesta del PSOE a las denuncias internas, así que repite por cuadruplicado que "cero lecciones" de la competencia.

Le guste o no, Sánchez va a recibir sucesivas lecciones de los votantes.

Presume de conocerlos mejor que nadie, por lo que la conclusión inmediata de su charla aleccionadora es que el PSOE arrasará en Extremadura, porque otro resultado hablaría muy mal de la capacidad de aprendizaje de los votantes de dicha comunidad. Y dada la "gestión extraordinaria" del Gobierno, está claro que la carbonizada Pilar Alegría triunfará en Aragón y que María Jesús Montero también arrollará en Andalucía. Lo contrario no solo resulta impensable, sino una alta traición de ciudadanos incapaces de aprender una lección.

Al presidente del Gobierno no le llega la camisa al cuello, pero en su adelgazamiento físico, porque presume de "mucho orgullo" antes de establecer una comparación degradante entre compartir consejo de ministros con un corrupto y navegar en el yate de un narco. Como de costumbre, tardó solo cinco minutos en señalar verbalmente a Díaz Ayuso, remitiéndose en esta ocasión a la caída de Pablo Casado. Los noventa minutos de monólogo solo sufrieron un episodio de turbulencias al abordar tembloroso el asunto capital de la vivienda, para el que demostró carecer de solución o lección alguna. La supervivencia del PSOE depende de que la audiencia solo reciba las lecciones de Sánchez. Su balance de 2025 refuerza la evidencia de que habita un país diferente.

Es un espejismo que ha afectado a todos sus predecesores, en las agonías de sus mandatos.